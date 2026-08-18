Євросоюз виступив проти пом'якшення політики США щодо Північної Кореї

Дипломати провели паралель між ситуацією на Корейському півострові та війною в Україні

ЄС наголошує на нерозривному зв'язку між безпекою Європи та Індо-Тихоокеанського регіону

Європейський Союз виступив проти пом'якшення підходу президента США Дональда Трампа до Північної Кореї, наголосивши, що режим Кім Чен Ина залишається серйозною загрозою для регіональної та глобальної безпеки, повідомляє «Главком» з посиланням на Euractiv,

«Постійні запуски балістичних ракет КНДР та розширення ядерної програми КНДР залишаються серйозною загрозою для регіональної та глобальної безпеки», – заявив речник Європейської служби зовнішніх справ (EEAS).

Європейські дипломати також провели пряму паралель між ситуацією на Корейському півострові та війною в Україні. У Брюсселі рішуче засудили військову співпрацю між КНДР та Росією, включаючи постачання зброї, відправку північнокорейських військових і використання балістичних ракет проти України, та закликали обидві країни негайно припинити цю незаконну діяльність. При цьому дипломатичний корпус ЄС підтвердив готовність працювати над повною та незворотною денуклеаризацією регіону.

Заява Європейської служби зовнішньополітичної діяльності стала відповіддю на твердження Трампа про те, що КНДР поводиться шанобливо й не створює загроз після його повернення до влади. У Брюсселі підкреслили, що позиція блоку залишається непохитною, адже постійні запуски балістичних ракет і розширення північнокорейської ядерної програми становлять пряму небезпеку.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що доручив міністру війни Піту Гегсету суттєво скоротити спільні військові навчання із Південною Кореєю, назвавши їх ворожим сигналом для Пхеньяна.

Трамп назвав свої відносени з північнокорейським лідером Кім Чен Ином «дуже добрими» і висловив своє незадоволення тим, що США погодились на спільні навчання з Південною Кореєю.