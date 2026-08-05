У Болгарії затримано «наркобарона», який керував 14 лабораторіями в Україні та ЄС

Учасники угруповання маскували сировину для виготовлення психотропів під автохімію та переправляли її до України й країн ЄС

Служба безпеки України спільно з правоохоронцями Болгарії та за сприяння Національної поліції викрила міжнародний канал контрабанди психотропних речовин до України та країн Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

Під час міжнародної спецоперації у Болгарії затримали організатора наркотрафіку. За даними слідства, він координував роботу 14 підпільних лабораторій, де виготовляли альфа-PVP, мефедрон, амфетамін та прекурсори на території України й ЄС.

У СБУ зазначають, що викрити схему вдалося після того, як у поле зору контррозвідки потрапив мешканець Київської області з проросійськими поглядами. Під час розслідування правоохоронці встановили його причетність до контрабанди прекурсорів і функціонування мережі нарколабораторій.

За даними спецслужби, потужності лише одного підпільного виробництва дозволяли щомісяця виготовляти понад 50 кг особливо небезпечних психотропів вартістю понад 2 млн грн. Слідство також встановило, що, перебуваючи в одному з курортних міст Болгарії, організатор залучив до діяльності щонайменше 30 спільників, яких розподілив між країнами ЄС та Україною.

СБУ за сприяння Нацполіції та правоохоронних органів Болгарії затримала міжнародного «наркобарона», який збував психотропи в Україну та ЄС



Затриманий координував діяльність 14 лабораторій з виготовлення альфа-PVP, мефедрону, амфетаміну та прекурсорів на території нашої держави… pic.twitter.com/mcb7D7jg7y — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 5, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Для контрабанди прекурсорів, за даними СБУ, учасники угруповання використовували приватних перевізників і водіїв логістичних компаній. Небезпечні речовини маскували під автохімію та відправляли як комерційні вантажі. Після доставки в Україну прекурсори використовували для виробництва психотропів, які надалі збували через мережу дилерів. Аналогічну схему застосовували і для поставок до країн Євросоюзу.

Окрім організатора, під час спецоперації правоохоронці затримали ще шістьох учасників угруповання у Київській та Чернівецькій областях. Під час обшуків вилучили майже 150 кг прекурсорів, обладнання для виготовлення та фасування психотропних речовин, а також мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

Фігурантам уже повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема щодо контрабанди прекурсорів, незаконного виробництва та збуту психотропних речовин. Крім того, правоохоронці планують інкримінувати їм створення та участь у злочинній організації.

Наразі вирішується питання про екстрадицію організатора наркотрафіку до України. У разі доведення вини йому та його спільникам загрожує до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у липні правоохоронці завершили загальнодержавну спецоперацію «Джентельмени-2026», у межах якої провели 435 обшуків у 23 областях України та Києві. За результатами операції було вилучено майже 30 тис. нарковмісних рослин, понад 170 кг готового канабісу, ліквідовано 12 підпільних лабораторій і затримано 34 осіб.