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«Мій батько досі спить у підвалі» – олімпійська чемпіонка розкриває гірку правду про життя в Миколаєві (відео)

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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«Мій батько досі спить у підвалі» – олімпійська чемпіонка розкриває гірку правду про життя в Миколаєві (відео)
Українська фехтувальникка на шаблях Ольга Харлан, яка здобула золото в командному виконанні та бронзу в індивідуальному заліку на Олімпіаді-2024, розповіла про те, як живуть її найближчі родичі у Миколаєві
фото з відкритих джерел

Українська шаблістка після перемоги на Олімпійських іграх  розповіла, що її батько, який проживає в Миколаєві, досі змушений ночувати в підвалі будинку

Ольга Харлан, легенда українського фехтування, яка щойно здобула для України перше золото на Олімпіаді в Парижі в командних змаганнях, поділилася болісним одкровенням.

Її батько, який живе в рідному місті спортсменки Миколаєві, змушений щоночі ховатися в підвалі через постійні ракетні обстріли. 

«Мій батько досі спить у підвалі. Кожної ночі. Так, він спить у підвалі. І я про це буду казати. Він не любить, коли я про це кажу, але це правда. Я вважаю, що всі повинні все знати. Я знаю, що мене дивляться багато, мені здається, чи російських спортсменів, чи людей. Тому я хочу, щоб вони знали, що ось так живуть мої батьки», – про це вона розповіла на YouTube-каналі BBC News Україна.

Харлан народилася в Миколаєві. Вона – олімпійська чемпіонка з фехтування 2008 року, шестиразова чемпіонка світу й восьмиразова чемпіонка Європи, чемпіонка Європейських ігор, срібна та бронзова призерка Олімпіади 2016, бронзова призерка Олімпіади 2012.

Нагадаємо, мережу заполонили меми і фотожаби після перемоги українських шаблісток на Олімпіаді.

Теги: Ольга Харлан Фехтування Україна батьки YouTube золото відео батько

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