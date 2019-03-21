В Європарламенті пройдуть дебати щодо російської окупації Криму



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Дебати відбудуться наступного тижня

За словами президента Порошенка, на дебатах «весь світ знову почує, що Крим – це Україна»

Наступного тижня у Європарламенті відбудуться пленарні дебати у зв‘язку з п’ятою річницею російської окупації Криму

Про це президент України Петро Порошенко повідомив y Twitter.

«Важливий підсумок вчорашнього міні-саміту «Україна-ЄС» в Брюсселі - на наступному тижні в Європарламенті пройдуть пленарні дебати щодо 5-ої річниці російської окупації Криму. Весь світ знову почує, що Крим – це Україна!» – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні у Порошенка підбили підсумки міні-саміту «Україна-ЄС».

Раніше повідомлялося, що президент Петро Порошенко у середу, 20 березня у Брюсселі взяв участь у неформальному міні-саміті «Україна–Європейський союз».

Порошенко сподівається на проведення чергового саміту «Україна-ЄС» на початку літа.

Також нагадаємо, що Порошенко ввів санкції проти 848 росіян та майже 300 компаній, причетних до агресії РФ.

Крім того, 20 березня президент Петро Порошенко доручив прискорити закупівлю нових Javelin.