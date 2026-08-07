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Москву обурили нові санкції Британії: росіяни видали офіційну заяву

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Москву обурили нові санкції Британії: росіяни видали офіційну заяву

Сполучене Королівство обмежило 19 компаній та суден РФ, що викликало істерику в російському посольстві

Посольство Росії у Великій Британії відреагувало на новий пакет британських санкцій, заявивши, що зміна прем'єр-міністра не вплинула на політику Лондона щодо Москви. Відповідну заяву російська дипмісія зробила після того, як 6 серпня уряд Великої Британії розширив санкційний список, включивши до нього 19 нових позицій. Про це пише «Главком» з посиланням на Тасс.

Зокрема, під британські обмеження потрапили:

  • Фінансові установи: «Озон-банк», «Росексимбанк», банк «Центр інвест», «Реалист-банк», банк «Ставр», «Телепорт-банк» та «Оней-банк».
  • Промислові та торговельні підприємства: компанії «Северный инжиниринг», «Металлкомплект», «Ником», «Промсиз», «Технолюкс», а також власник фірми «Силтрон» Олександр Жданов.

Запровадження нових обмежень викликало різку реакцію з боку посольства Росії у Великобританії. У російській дипмісії заявили, що чергові кроки Лондона свідчать про збереження жорсткого курсу щодо РФ після нещодавньої зміни очільника британського уряду.

Російські дипломати скаржаться на понад 3,4 тисячі вже діючих британських обмежень та звинувачують Лондон у веденні «економічної війни»:

«Черговий санкційний випад британських властей свідчить про те, що оновлення політичного керівництва не вплинуло на курс Лондона. З початку спеціальної військової операції Британія розвязала проти нашої країни справжню економічну війну», — зазначили в посольстві РФ.

У посольстві агресора також знову повторили нарративи про те, що забезпечення миру нібито вимагає припинення оборонної допомоги Україні, та запевнили, що нові обмеження «погіршують стабільність міжнародної торгівлі та свободу судноплавства».

Розширення санкцій відбулося на тлі нещодавніх кадрових змін у керівництві Великої Британії. 20 липня посаду прем'єр-міністра країни обійняв Енді Бернем, який змінив Кіра Стармера. Запровадження нових обмежень проти російського банківського та промислового секторів підтвердило непохитність позиції Сполученого Королівства щодо підтримки України та посилення тиску на державу-агресора.

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Теги: росія санкції Велика Британія

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