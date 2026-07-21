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Коли закінчиться війна в Україні? Міністр оборони Італії зробив заяву

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Коли закінчиться війна в Україні? Міністр оборони Італії зробив заяву
Очільник Міноборони Італії зазначив, що головна мета Росії – швидке захоплення України та повалення її влади – провалилася
фото: Reuters

Гвідо Крозетто нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення Росії прогнозували швидке захоплення Києва, однак цього не сталося

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Україна вже здобула перемогу у війні проти Росії, якщо оцінювати ситуацію з огляду на початкові цілі Кремля. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Il Sole 24 Ore.

За словами Крозетто, на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році багато хто очікував, що російські війська захоплять Київ протягом кількох днів. «Чотири роки тому всі думали, що Росія дістанеться Києва за тиждень», – сказав він.

Міністр також нагадав, що Сполучені Штати навіть готувалися до можливої евакуації президента України Володимира Зеленського. Водночас, наголосив Крозетто, сьогодні Росія «застрягла на лінії фронту» та щомісяця втрачає близько 30 тис. військових убитими й пораненими.

Очільник Міноборони Італії зазначив, що головна мета Росії – швидке захоплення України та повалення її влади – провалилася. «Україна існує; вона сильна і з кожним днем ускладнює війну для Володимира Путіна. З її точки зору, вона вже перемогла, бо ніколи не мала наміру вторгнутися в Росію – вона лише захищається», – сказав Крозетто.

Він також відзначив роль українських безпілотників, які, за його словами, суттєво змінили сучасний характер війни та стали прикладом для інших армій світу.

На думку Крозетто, завершення війни стане можливим лише тоді, коли Росія припинить масовані удари по Україні. «Війна закінчиться, коли Росія припинить бомбардування України принаймні на 24 або 48 годин. Вона не робила цього жодного дня з 2022 року», – заявив міністр.

До слова, у Росії вигадали нове виправдання для продовження війни проти України. Віце-спікер нижньої палати російського парламенту Петро Толстой заявив, що припинення бойових дій нібито може призвести до зникнення Росії. 

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Теги: Італія війна росія

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