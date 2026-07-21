Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Чернігів: постраждала людина, є влучання в адмінбудівлю

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Чернігів: постраждала людина, є влучання в адмінбудівлю
Наразі всі обставини та наслідки уточнюються
фото: скриншот з відео

На місці влучання виникла пожежа

Сьогодні, 21 липня, російська терористична армія атакувала дронами Чернігів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського та Чернігівську міську раду.

За даними очільника МВА, зафіксовано влучання в адміністративну будівлю. На місці влучання виникла пожежа.

«Внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина. Попередньо, вона отримала мінно-вибухову травму, акубаротравму та гостру реакцію на стрес», – наголосив Брижинський.

Чернігівська міськрада уточнила, що внаслідок удару російського БпЛА по адміністративній будівлі в центральній частині Чернігова частково зруйновано її конструктивні елементи. Крім того, пошкоджено вікна закладу вищої освіти, розташованого в зоні ураження.

До слова, увечері 20 липня російські війська атакували Суми безпілотниками. Спочатку під удар потрапив житловий сектор міста, де було пошкоджено багатоповерховий будинок і постраждали мирні жителі. Пізніше внаслідок ще однієї атаки спалахнула масштабна пожежа в будівельному гіпермаркеті «Епіцентр».

Читайте також:

Теги: війна Чернігів

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки влучання по російському складу Wildberries українськими безпілотниками, 18 липня 2026 рік
Удари по Wildberries: що насправді знищила Україна
19 липня, 19:03
Кремль боїться не слів, а того, що вони можуть стати реальністю
Примус до миру. Чому у Кремлі істерика
26 червня, 10:15
Івану Козлову назавжди 38 років
Поліг під час виконання бойового завдання. Згадаймо Івана Козлова
23 червня, 09:00
Мільйони українців, які лишаються під окупацією, зазнають системного тиску, порушень прав людини та примусової русифікації
Омбудсмен розповів, скільки українців залишається на окупованих територіях
9 липня, 22:40
Ігор Секрета пригрозив Україні жорсткою відповіддю в разі перетину білоруського кордону
МЗС Білорусі пригрозило Україні використати «весь свій потенціал»
29 червня, 19:37
Наслідки пожежі у приміщенні Інституту біохімії імені О. В. Палладіна
Під час обстрілу Києва сталася пожежа у будівлі Інституту біохімії ім. Палладіна
2 липня, 16:22

Події в Україні

Атака на Чернігів: постраждала людина, є влучання в адмінбудівлю
Атака на Чернігів: постраждала людина, є влучання в адмінбудівлю
Втрати ворога станом на 21 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 21 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 21 липня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 21 липня 2026
Масштабна пожежа під Санкт-Петербургом та удар по Сумах: головне за ніч 21 липня
Масштабна пожежа під Санкт-Петербургом та удар по Сумах: головне за ніч 21 липня
Гребля Білгородського водосховища пошкоджена, Шебекіно підтоплено
Гребля Білгородського водосховища пошкоджена, Шебекіно підтоплено

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 липня 2026
107K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
75K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
75K
У Канаді рибалки впіймали найбільшого у світі білого осетра
72K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення

Новини

RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
Вчора, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
Вчора, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua