Атака на Чернігів: постраждала людина, є влучання в адмінбудівлю

На місці влучання виникла пожежа

Сьогодні, 21 липня, російська терористична армія атакувала дронами Чернігів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського та Чернігівську міську раду.

За даними очільника МВА, зафіксовано влучання в адміністративну будівлю. На місці влучання виникла пожежа.

«Внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина. Попередньо, вона отримала мінно-вибухову травму, акубаротравму та гостру реакцію на стрес», – наголосив Брижинський.

Чернігівська міськрада уточнила, що внаслідок удару російського БпЛА по адміністративній будівлі в центральній частині Чернігова частково зруйновано її конструктивні елементи. Крім того, пошкоджено вікна закладу вищої освіти, розташованого в зоні ураження.

До слова, увечері 20 липня російські війська атакували Суми безпілотниками. Спочатку під удар потрапив житловий сектор міста, де було пошкоджено багатоповерховий будинок і постраждали мирні жителі. Пізніше внаслідок ще однієї атаки спалахнула масштабна пожежа в будівельному гіпермаркеті «Епіцентр».