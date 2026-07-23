Найбільший порт Росії обмежив нічний рух суден через атаки дронів

Reuters: обмеження діють з опівночі до п'ятої ранку

Росія тимчасово заборонила рух суден до порту Новоросійська та з нього в нічний час – з опівночі до п'ятої ранку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters, який цитує трьох співрозмовників у зерновій галузі.

За даними агентства, рішення ухвалили через атаки українських безпілотників. Розпорядження мало усний характер – жодного офіційного документа судновласникам не надсилали. Співрозмовники Reuters уточнили, що поза нічним вікном порт працює у звичному режимі, а відвантаження зерна не постраждало.

Роль Новоросійська для російського експорту

Новоросійськ – найбільший порт Росії за обсягами вантажообігу. Через нього проходить до третини російського зернового експорту, а також відвантажуються нафта, метали та контейнерні вантажі. Це не перший випадок, коли атаки дронів впливають на роботу порту: раніше через удари по терміналу «Транснефті» тут уже обмежували експорт нафти.

Атаки на узбережжі тривають

Нічна заборона в Новоросійську стала черговим наслідком посилення українських ударів по кораблях і портовій інфраструктурі Росії в Чорному та Азовському морях. Лише за одну з ночей середини липня безпілотники уразили 20 російських суден у межах операції Сил безпілотних систем «МоЛоЧКа».

Постанова уряду РФ, опублікована 21 липня, додатково заборонила суднам стояти на якорі в районах поза системами протиповітряної оборони – у порту Азов в Азовському морі та в порту Кавказ у Керченській протоці.

Нагадаємо, на початку липня Росія вже тимчасово зупиняла судноплавство через Донсько-Азовський канал – після атаки України на 13 суден в Азовському морі.