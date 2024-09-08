Втрати ворога станом на 8 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1270 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 8 вересня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 8 вересня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 8 вересня втратила:
- особового складу ‒ близько 625260 (+1270) осіб,
- танків ‒ 8636 (+4) од.,
- бойових броньованих машин ‒ 16897 (+19) од.,
- артилерійських систем – 17804 (+30) од.,
- РСЗВ – 1180 (+2) од.,
- засоби ППО ‒ 942 (+0) од.,
- літаків – 368 (+0) од.,
- гелікоптерів – 328 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14864 (+80),
- крилаті ракети ‒ 2588 (+0) од.,
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.,
- підводні човни – 1 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24218 (+47) од.,
- спеціальна техніка ‒ 3047 (+10).
Дані уточнюються.
Активність флоту окупантів станом на 8 вересня
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- У Середземному морі один ворожий корабель, носі крилатих ракет «Калібр» відсутні.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – п'ять суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – вісім суден, з них шість рухались із протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
Нині триває 928-й день повномасштабної війни в Україні.
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