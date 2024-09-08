Втрати ворога станом на 8 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Триває 928-й день повномасштабної війни в Україні.

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1270 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 8 вересня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 8 вересня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 8 вересня втратила:

особового складу ‒ близько 625260 (+1270) осіб,

танків ‒ 8636 (+4) од.,

бойових броньованих машин ‒ 16897 (+19) од.,

артилерійських систем – 17804 (+30) од.,

РСЗВ – 1180 (+2) од.,

засоби ППО ‒ 942 (+0) од.,

літаків – 368 (+0) од.,

гелікоптерів – 328 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14864 (+80),

крилаті ракети ‒ 2588 (+0) од.,

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.,

підводні човни – 1 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24218 (+47) од.,

спеціальна техніка ‒ 3047 (+10).

Дані уточнюються.

Втрати Росії у війні станом на 8 вересня 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 8 вересня

У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі один ворожий корабель, носі крилатих ракет «Калібр» відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – п'ять суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – вісім суден, з них шість рухались із протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Активність флоту окупантів станом на 8 вересня інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 928-й день повномасштабної війни в Україні.