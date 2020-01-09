  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Генсек ООН висловив співчуття родинам загиблих у катастрофі літака МАУ

    • Розсилка
    В&nbsp;Ірані&nbsp;оголосили&nbsp;9 січня днем жалоби&nbsp;за загиблими - Генсек ООН висловив співчуття родинам загиблих у катастрофі літака МАУ
    В Ірані оголосили 9 січня днем жалоби за загиблими

    Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш глибоко сумує з приводу катастрофи українського літака поблизу Тегерана

    Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив співчуття родинам загиблих у катастрофі українського літака.

    Про це заявив речник генсека Стефан Дюжаррік.

    «Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш глибоко сумує з приводу катастрофи українського літака поблизу Тегерана. Він висловлює глибокі співчуття родинам загиблих та урядам усіх тих країн, чиї представники загинули в цій трагедії», - наголосив речник.

    Як відомо, в Ірані оголосили 9 січня днем жалоби.

    До слова, до Міжнародного аеропорту «Бориспіль» у Києві люди несуть квіти та свічки у зв'язку з катастрофою літака «Міжнародних авіаліній України» в Тегерані.

    Раніше рішенням Державіаслужби українським авіакомпаніям були заборонені польоти в повітряному просторі Ірану.

    Також Україна заборонила польоти з 9 січня над територією Іраку.

    Як повідомлялося, в МЗС пообіцяли надати всю необхідну допомогу родичам загиблих в автокатастрофі українців. Зокрема, для отримання оперативної інформації та консульської підтримки вони можуть звертатися за телефоном оперативно-кризової групи Департаменту консульської служби МЗС України +380 44 238 16 57.

    Оприлюднено список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири

    Україна веде перемовини з Іраном про безпечний виліт літаків, що перевозитимуть загиблих українців.

    До відома, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані в середу, 8 січня. Літак прямував з Тегерана до Києва. Всі пасажири загинули.

    Читайте також:
    Іран ООН авіакатастрофа літак Boeing МАУ Україна Антоніу Гутерріш Генсек ООН
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ