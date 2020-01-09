Генсек ООН висловив співчуття родинам загиблих у катастрофі літака МАУ



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В Ірані оголосили 9 січня днем жалоби за загиблими

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш глибоко сумує з приводу катастрофи українського літака поблизу Тегерана

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив співчуття родинам загиблих у катастрофі українського літака.

Про це заявив речник генсека Стефан Дюжаррік.

«Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш глибоко сумує з приводу катастрофи українського літака поблизу Тегерана. Він висловлює глибокі співчуття родинам загиблих та урядам усіх тих країн, чиї представники загинули в цій трагедії», - наголосив речник.

Як відомо, в Ірані оголосили 9 січня днем жалоби.

До слова, до Міжнародного аеропорту «Бориспіль» у Києві люди несуть квіти та свічки у зв'язку з катастрофою літака «Міжнародних авіаліній України» в Тегерані.

Раніше рішенням Державіаслужби українським авіакомпаніям були заборонені польоти в повітряному просторі Ірану.

Також Україна заборонила польоти з 9 січня над територією Іраку.

Як повідомлялося, в МЗС пообіцяли надати всю необхідну допомогу родичам загиблих в автокатастрофі українців. Зокрема, для отримання оперативної інформації та консульської підтримки вони можуть звертатися за телефоном оперативно-кризової групи Департаменту консульської служби МЗС України +380 44 238 16 57.

Оприлюднено список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.

Україна веде перемовини з Іраном про безпечний виліт літаків, що перевозитимуть загиблих українців.

До відома, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані в середу, 8 січня. Літак прямував з Тегерана до Києва. Всі пасажири загинули.