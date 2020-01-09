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    Суспільство

    Цілує портрет і просить пробачення: чоловік бортпровідниці, яка загинула в Ірані, прийшов у «Бориспіль»

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    <p>Чоловік бортпровідниці Юлії Сологуб прийшов в&nbsp;аеропорт &laquo;Бориспіль&raquo;</p> - Цілує портрет і просить пробачення: чоловік бортпровідниці, яка загинула в Ірані, прийшов у «Бориспіль»

    Чоловік бортпровідниці Юлії Сологуб прийшов в аеропорт «Бориспіль»

    Фото: Володимир Рунець

    Друзі вже забирали чоловіка з аеропорту кілька разів, але він весь час повертається

    Чоловік бортпровідниці Юлії Сологуб, яка загинула в катастрофі літака МАУ в Ірані, прийшов в аеропорт «Бориспіль» до столу з фотографіями членів екіпажу, які перебували на борту.

    Фото оприлюднив журналіст Володимир Рунець.

    «Чоловік загиблої Юлії Сологуб на колінах просить у неї пробачення, цілує портрет. Друзі вже забирали його кілька разів, а він весь час повертається», - написав журналіст.

    Як відомо, в Ірані оголосили 9 січня днем жалоби.

    До слова, до Міжнародного аеропорту «Бориспіль» у Києві люди несуть квіти та свічки у зв'язку з катастрофою літака «Міжнародних авіаліній України» в Тегерані.

    Раніше рішенням Державіаслужби українським авіакомпаніям були заборонені польоти в повітряному просторі Ірану.

    Також Україна заборонила польоти з 9 січня над територією Іраку.

    Як повідомлялося, в МЗС пообіцяли надати всю необхідну допомогу родичам загиблих в автокатастрофі українців. Зокрема, для отримання оперативної інформації та консульської підтримки вони можуть звертатися за телефоном оперативно-кризової групи Департаменту консульської служби МЗС України +380 44 238 16 57.

    Оприлюднено список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири

    Україна веде перемовини з Іраном про безпечний виліт літаків, що перевозитимуть загиблих українців.

    До відома, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані в середу, 8 січня. Літак прямував з Тегерана до Києва. Всі пасажири загинули.

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