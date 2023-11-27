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Негода в Україні: що відомо станом на зараз

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Негода в Україні: що відомо станом на зараз
Найбільше від циклону постраждала Одещина
фото: ДСНС

Епіцентр циклону зміщується на північ

Станом на 17:30 27 листопада в Україні через негоду знеструмлені 1454 населених пункти в 17 областях. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, інформуючи про хід ліквідації наслідків циклону.

За інформацією рятувальників, підрозділами ДСНС відбуксировано 1214 транспортних засобів. Також було прибрано 164 дерева.

«За інформацією «Укравтодору», проїзд на дорогах загального користування забезпечено. Перекрито рух транспорту на 11 автодорогах: в Миколаївській (7), Одеській (3) та Кіровоградській (1) областях. На автодорогах заборонено рух великовагових транспортних засобів у Миколаївській (2), Черкаській (3), Одеській (1), Кіровоградській (1)», – зазначають у ДСНС.

Посилаючись на Нацполіцію, рятувальники повідомляють, що у місцях тимчасового відстою на території Дніпропетровської, Одеської, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської та Київської областей знаходиться близько 1810 вантажних транспортних засобів.

Щодо найбільш постраждалих від циклону областей, у ДСНС інформують, що на Одещині відбуксировано 533 авто, прибрано 44 повалених дерева, надано допомогу 1 тис. 658 особам, з них 117 дітям.

На Кіровоградщині відбуксировано 207 авто, прибрано 41 дерево, надано допомогу 310 особам та на Миколаївщині відбуксировано 137 автомобілів, прибрано 17 дерев.

Епіцентр циклону зміщується на північ.

Раніше повідомлялося, що на Україну насувається новий циклон.

Теги: снігопад погода стихійні лиха

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