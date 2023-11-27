Негода в Україні: що відомо станом на зараз

Епіцентр циклону зміщується на північ

Станом на 17:30 27 листопада в Україні через негоду знеструмлені 1454 населених пункти в 17 областях. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, інформуючи про хід ліквідації наслідків циклону.

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За інформацією рятувальників, підрозділами ДСНС відбуксировано 1214 транспортних засобів. Також було прибрано 164 дерева.

«За інформацією «Укравтодору», проїзд на дорогах загального користування забезпечено. Перекрито рух транспорту на 11 автодорогах: в Миколаївській (7), Одеській (3) та Кіровоградській (1) областях. На автодорогах заборонено рух великовагових транспортних засобів у Миколаївській (2), Черкаській (3), Одеській (1), Кіровоградській (1)», – зазначають у ДСНС.

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Посилаючись на Нацполіцію, рятувальники повідомляють, що у місцях тимчасового відстою на території Дніпропетровської, Одеської, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської та Київської областей знаходиться близько 1810 вантажних транспортних засобів.

Щодо найбільш постраждалих від циклону областей, у ДСНС інформують, що на Одещині відбуксировано 533 авто, прибрано 44 повалених дерева, надано допомогу 1 тис. 658 особам, з них 117 дітям.

На Кіровоградщині відбуксировано 207 авто, прибрано 41 дерево, надано допомогу 310 особам та на Миколаївщині відбуксировано 137 автомобілів, прибрано 17 дерев.

Епіцентр циклону зміщується на північ.

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Раніше повідомлялося, що на Україну насувається новий циклон.