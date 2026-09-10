Киянин убив сусіда після застілля і спробував приховати злочин

На час слідства суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Після конфлікту чоловік завдав господарю квартири ножового поранення, а потім підпалив помешкання

У Святошинському районі Києва 41-річний чоловік під час конфлікту із сусідом завдав йому ножового поранення в груди. Після цього він підпалив квартиру, намагаючись приховати сліди злочину. Про це повідомили правоохоронці, передає «Главком».

Пожежа в квартирі сталася після застілля. Під час гасіння вогню рятувальники виявили всередині 44-річного господаря помешкання з ножовим пораненням у груди. Чоловіка госпіталізували, однак медикам не вдалося врятувати його життя.

Правоохоронці встановили, що напередодні ввечері до потерпілого прийшов його 41-річний сусід. Чоловіки разом розпивали алкогольні напої. Згодом між ними виник конфлікт.

За даними слідства, під час сварки гість схопив ніж і вдарив господаря квартири у груди. Після цього він, імовірно, вирішив приховати скоєне та підпалив помешкання.

Як зазначають правоохоронці, підозрюваний намагався створити враження, що пожежа виникла випадково – нібито через займання ліжка від недопалка.

Однак уникнути відповідальності чоловікові не вдалося. Оперативники протягом доби встановили його місцеперебування та затримали на території Черкаської області.

На час слідства суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Фото: Національна поліція України

Також правоохоронці з'ясували, що затриманий уже мав проблеми із законом. Раніше він притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини та вбивство.

Чоловікові повідомили про підозру за частиною другою статті 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення вини чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.