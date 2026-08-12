Головна Київ Новини
search button user button menu button

Кермувала з понад 2 проміле: у Білій Церкві патрульні зупинили п'яну жінку на електросамокаті

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Кермувала з понад 2 проміле: у Білій Церкві патрульні зупинили п'яну жінку на електросамокаті
Екіпаж патрульних помітив кермувальницю, яка під час руху на електросамокаті різко змінювала напрямок і виляла по проїзній частині
фото: Національна поліція України

Інцидент стався близько опівночі на вулиці Златопольській

У Білій Церкві патрульні зупинили водійку електросамоката, яка кермувала у стані сильного алкогольного сп'яніння. Жінка привернула увагу правоохоронців небезпечними маневрами на дорозі. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області, інформує «Главком».

Інцидент стався близько опівночі на вулиці Златопольській. Екіпаж патрульних помітив кермувальницю, яка під час руху на електросамокаті різко змінювала напрямок і виляла по проїзній частині.

Під час спілкування з жінкою інспектори одразу помітили ознаки сп'яніння. Результат огляду виявився вражаючим – 2,34 проміле алкоголю в крові, що майже в 12 разів перевищує допустиму норму.

На порушницю склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та відсторонили її від кермування.

Зазначимо, що згідно з чинним законодавством України електросамокати визнано транспортними засобами, тож на їхніх водіїв поширюються ті ж самі правила та відповідальність за нетверезе кермування, що й на автомобілістів.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує запровадити адміністративну відповідальність для водіїв електросамокатів, моноколіс і гіроскутерів, а також для компаній, що надають їх у прокат. Автори документа пояснюють, що нині Кодекс України про адміністративні правопорушення не містить спеціальних норм, які дозволяли б притягати до відповідальності користувачів легкого персонального електричного транспорту та операторів прокату.

До слова, протягом останніх півтора року українські суди розглянули щонайменше 132 справи, пов’язані з дорожньо-транспортними пригодами за участю електросамокатів.

Читайте також:

Теги: Біла Церква Київщина самокат алкоголь поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через російський удар Rozetka втратила свій найбільший розподільчий склад
Через російський удар Rozetka втратила свій найбільший розподільчий склад
5 серпня, 09:47
Прокуратура повідомила про підозру начальниці міської служби у справах дітей та директорці центру соціальних служб
Загибель 17-річної дівчини на Київщині: прокуратура повідомила про підозру працівницям соцслужб
4 серпня, 16:12
Чоловік потонув увечері 1 серпня 2026 року
Рятувальники дістали тіло загиблого з річки Роставиця на Білоцерківщині
3 серпня, 13:21
Трагедія сталася на водоймі у селі Підгірці
Пішов купатися з братом: на Київщині чоловік потонув під час спроби переплисти озеро
29 липня, 16:57
Буча одразу після звільнення від окупантів
Зґвалтували та вбили жінку в Бучі: двом окупантам повідомлено про підозру
28 липня, 18:36
Дідусь помітив зникнення онука та разом із матір'ю одразу почав пошуки
Трагедія на Рівненщині: дворічний хлопчик потонув у ставку
21 липня, 22:10
Роботи з ліквідації пожежі та її наслідків тривали понад добу
Вигоріло 100 тис. кв. м: на Київщині ліквідовано масштабну пожежу після атаки РФ
20 липня, 13:15
За інформацією Консульства України в Брно, травми обох українських громадянок виявилися незначними
У Чехії зіткнулися два автобуси, серед постраждалих є українці
18 липня, 20:31
У будинку замінили старий дах, вікна та двері, утеплили фасад і відремонтували кімнати
На Київщині подружжя купило стару хату за чотири тисячі доларів і змінило її до невпізнання
12 липня, 20:15

Новини

У Деснянському районі Києва уламки дрона пошкодили медзаклад
У Деснянському районі Києва уламки дрона пошкодили медзаклад
Вирубка дерев під тепломережу на Теремках: влада та мешканці взяли паузу на два тижні
Вирубка дерев під тепломережу на Теремках: влада та мешканці взяли паузу на два тижні
У Броварах через ворожу атаку пошкоджено склад логістичної компанії
У Броварах через ворожу атаку пошкоджено склад логістичної компанії
У Дарницькому районі Києва уламки дрона пошкодили нежитлове приміщення
У Дарницькому районі Києва уламки дрона пошкодили нежитлове приміщення
У Києві чутно вибухи, працює ППО
У Києві чутно вибухи, працює ППО
Кермувала з понад 2 проміле: у Білій Церкві патрульні зупинили п'яну жінку на електросамокаті
Кермувала з понад 2 проміле: у Білій Церкві патрульні зупинили п'яну жінку на електросамокаті

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 серпня: ситуація на фронті
190K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 серпня 2026
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
70K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину
58K
Порожні полиці у «Сільпо» та «Форі». Компанії звернулися до українців

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 14:38
В Україні спекотно: погода на 12 серпня 2026
Сьогодні, 06:00
День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua