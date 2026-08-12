Кермувала з понад 2 проміле: у Білій Церкві патрульні зупинили п'яну жінку на електросамокаті

Екіпаж патрульних помітив кермувальницю, яка під час руху на електросамокаті різко змінювала напрямок і виляла по проїзній частині

Інцидент стався близько опівночі на вулиці Златопольській

У Білій Церкві патрульні зупинили водійку електросамоката, яка кермувала у стані сильного алкогольного сп'яніння. Жінка привернула увагу правоохоронців небезпечними маневрами на дорозі. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області, інформує «Главком».

Інцидент стався близько опівночі на вулиці Златопольській. Екіпаж патрульних помітив кермувальницю, яка під час руху на електросамокаті різко змінювала напрямок і виляла по проїзній частині.

Під час спілкування з жінкою інспектори одразу помітили ознаки сп'яніння. Результат огляду виявився вражаючим – 2,34 проміле алкоголю в крові, що майже в 12 разів перевищує допустиму норму.

На порушницю склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та відсторонили її від кермування.

Зазначимо, що згідно з чинним законодавством України електросамокати визнано транспортними засобами, тож на їхніх водіїв поширюються ті ж самі правила та відповідальність за нетверезе кермування, що й на автомобілістів.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує запровадити адміністративну відповідальність для водіїв електросамокатів, моноколіс і гіроскутерів, а також для компаній, що надають їх у прокат. Автори документа пояснюють, що нині Кодекс України про адміністративні правопорушення не містить спеціальних норм, які дозволяли б притягати до відповідальності користувачів легкого персонального електричного транспорту та операторів прокату.

До слова, протягом останніх півтора року українські суди розглянули щонайменше 132 справи, пов’язані з дорожньо-транспортними пригодами за участю електросамокатів.