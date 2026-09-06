Колишній гравець «Арсенала» потрапив у скандал через інцидент із юним фанатом

Крістьян Бєлік уникнув покарання під час сутички з фанатом

Півзахисник «Кардіфф Сіті» Крістьян Бєлік під час матчу Чемпіоншипу проти «Портсмута» вступив у конфлікт із молодим уболівальником господарів, через що гру на кілька хвилин довелося зупинити. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox Sport.

Жорсткий вчинок Бєліка

Інцидент стався на 70-й хвилині зустрічі на стадіоні «Фраттон Парк». «Кардіфф» на той момент програвав із рахунком 0:2, а Бєлік намагався забрати м'яч, який опинився біля трибун. Один із юних фанатів замість того, щоб повернути м'яч футболісту, кинув його вбік. У відповідь Бєлік потягнувся до трибуни та, судячи з відео, схопив уболівальника за шию і відштовхнув його.

Фанат підвівся зі свого місця та спробував відштовхнути футболіста, а також, за словами тренера «Кардіффа» Браяна Баррі-Мерфі, ударив Бєліка в обличчя. Ситуація швидко переросла у штовханину, яку змушені були припиняти представники команд і стюарди. Інший уболівальник у цей момент кинув на поле ще один м'яч, який влучив у захисника «Кардіффа» Перрі Нґа.

Матч призупинили приблизно на три хвилини. Арбітр Бен Спіді поспілкувався з головними тренерами обох команд та капітанами, після чого гру продовжили. Уболівальника, який був безпосередньо залучений до конфлікту з Бєліком, вивели зі стадіону. Сам футболіст покарання під час матчу не отримав, хоча ще в першому таймі заробив жовту картку.

Реакція тренерів на ситуацію

Після зустрічі тренер «Кардіффа» заявив, що Бєлік отримав удар від фаната, і похвалив арбітра за дії під час інциденту. «Я хотів переконатися, що він у безпеці та з ним усе гаразд. Так воно і є. Я вважаю, що арбітр і його команда бездоганно впоралися з ситуацією», – сказав Баррі-Мерфі.

Головний тренер «Портсмута» Джон Мусіньйо також визнав, що ситуація була неприйнятною, та вибачився перед футболістами «Кардіффа». Він наголосив, що господарі прагнуть створювати на «Фраттон Парк» гучну атмосферу, однак цього разу ситуація вийшла за межі дозволеного.

У підсумку «Портсмут» переміг «Кардіфф» з рахунком 2:0. Бєлік, якому 28 років, провів лише четвертий матч за валлійський клуб після переходу цього літа. Раніше польський півзахисник виступав за молодіжну команду «Арсенала», а також за «Бірмінгем» і «Дербі Каунті».

Нагадаємо, що польські фанати «згоріли» через призначення тренера-українця.