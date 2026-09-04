В Росії знайшли мертвим полковника поліції: ЗМІ пишуть про самогубство

Російські медіа повідомляють про різні обставини смерті колишнього силовика

У Єкатеринбурзі знайшли мертвим колишнього заступника начальника Центру з протидії екстремізму ГУ МВС Свердловської області, полковника поліції Сергія Шалагінова. Деякі російські медіа пишуть, що він міг накласти на себе руки після звільнення, тоді як у регіональному управлінні МВС заперечують інформацію про конфлікт Шалагінова з керівництвом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Insider.

Тіло Шалагінова виявили вранці 1 вересня біля житлової висотки на вулиці Щорса в Єкатеринбурзі. Про це повідомляло місцеве видання E1 із посиланням на власні джерела. За даними співрозмовників медіа, незадовго до смерті поліцейський звільнився зі служби.

Інше російське видання – «КП-Єкатеринбург» – також повідомило, що чоловік нещодавно вийшов на пенсію. За словами джерела журналістів, він обіймав керівні посади в правоохоронних органах. Слідче управління Слідчого комітету РФ у Свердловській області тоді не коментувало обставини події.

Пізніше провладний портал URA.Ru написав, що Шалагінов нібито наклав на себе руки після звільнення з МВС. Видання також стверджувало, що незадовго до цього між полковником та керівництвом виникли розбіжності.

За інформацією URA.Ru, йшлося про можливий конфлікт із заступником начальника ГУ МВС Свердловської області Рашидом Даулетовим. Згодом ця публікація зникла із сайту видання.

Що кажуть у МВС

У свердловському управлінні МВС підтвердили, що Шалагінов помер, однак заперечили інформацію про конфлікт на службі.

Начальник пресслужби регіонального главку Валерій Горелих заявив ТАСС, що Шалагінов сам подав рапорт про звільнення за вислугою років. За його словами, перед виходом на заслужений відпочинок керівництво пропонувало полковнику підвищення.

«Колишній заступник начальника Центру з протидії екстремізму ГУ МВС Росії у Свердловській області Сергій Шалагінов помер у Єкатеринбурзі, раніше він подав рапорт про звільнення за вислугою років. Перед виходом на заслужений відпочинок керівництво регіонального главку поліції пропонувало йому підвищення на посаді», – сказав Горелих.

Представник поліції також заявив, що регіональне управління допомагає родині Шалагінова організувати поховання. Інформацію про нібито службовий конфлікт він назвав домислами.

«Що стосується нібито конфлікту на службі, про який написали окремі телеграм-канали, не перевіривши у відповідних відомствах інформацію на правдивість, це не більше ніж домисли», – заявив Горелих.

Офіційного підтвердження версії про самогубство у відкритих повідомленнях російських правоохоронних органів немає.

Чим займався Шалагінов

Шалагінов мав звання полковника поліції та працював заступником начальника Центру з протидії екстремізму ГУ МВС Свердловської області.

У 2022 році його нагородили медаллю МВС РФ «За бойову співдружність». У 2025 році Шалагінов виступав перед студентами Уральського державного економічного університету з лекцією про загрози терористичного та екстремістського характеру серед молоді.

Під час зустрічі він розповідав про відповідальність за протиправні дії та правила поведінки в інтернеті.

Нагадаємо, російські Центри з протидії екстремізму, відомі як Центри «Е», використовують для переслідування людей за звинуваченнями в екстремістській діяльності. Такі підрозділи російських силовиків, зокрема, діяли в окупованому Криму, де брали участь у переслідуванні кримських татар. «Главком» повідомляв про обшуки, які російські силовики проводили в будинках кримських татар. В іншому матеріалі йшлося про масові затримання кримських татар російськими силовиками на ринку в Сімферополі.