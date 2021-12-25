Єгипет запровадив нові правила в'їзду для туристів

Зміни торкнуться дітей до 12 років

У Єгипті оновили умови в'їзду туристів до країни. Зміни торкнулися дітей до 12 років. Їм більше не потрібно здавати ПЛР-тест перед мандрівкою. Про це пише Еgypt OnlineVisa.

Раніше усі туристи, прибувши до Єгипту, повинні були надати доказ того, що вони вакциновані або не хворіють на коронавірус Covid-19. Тепер молодші за 12 років діти можуть вільно в'їжджати до країни.

Для мандрівників від 12 років чинними залишаються попередні правила. В аеропорту їм потрібно пред'явити якийсь із перерахованих документів:

сертифікат вакцинації;

негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус (дійсний 72 години);

негативний результат тесту на антиген (дійсний 24 години).

Є певні вимоги й до документів. Довідка англійською або арабською мовою має бути видана сертифікованою лабораторією. У ній потрібно вказати метод тестування, а також дату та час взяття біоматеріалу.

Що ж до вакцинованих туристів, у Єгипті приймають сертифікати про щеплення вакцинами AstraZeneca, Janssen, Moderna, Pfizer.BioNTech, Sinopharm, Sinovac та Sputnik V. Важливо, аби проведення другого щеплення відбулося не менше ніж за 14 днів до поїздки.

Як відомо, днями Єгипет засипало снігом (фото, відео).

Нагадаємо, Кіпр нещодавно теж змінив правила в'їзду для українців.

Крім того, у Польщі з 15 грудня почали діяти нові правила в'їзду в країну. Всі особи, які прибули на територію країни з-за меж Шенгенської зони, повинні мати негативний тест на Covid-19, зроблений не раніше ніж за 24 години до перетину кордону.

До слова, Австрія закрилась для невакцинованих туристів.

Минулого тижня Італія закрилась для українських туристів. В авіакомпанії МАУ розповіли, що робити з авіаквитками.

Також Фінляндія посилила правила в'їзду до країни.

Крім того Греція посилила правила в'їзду в країну з 19 грудня.

9 листопада Рада ЄС оголосила про вилучення України та Сингапуру з переліку держав і територій, з якими національним урядам країн ЄС рекомендовано поступово скасовувати обмеження на несуттєві подорожі в умовах пандемії.

Читайте також: