«Шанси були мізерні». На Харківщині командир роти сам евакуював двох тяжкопоранених бійців

Владислав Польський дістався до військових за 15-20 хвилин, а сама евакуація з-під прицілу ворожих дронів тривала менш як хвилину

Командир штурмової роти 475-го окремого штурмового полку Code 9.2 Владислав Польський самостійно евакуював двох тяжкопоранених військових на Харківщині після того, як російські сили знищили наземний роботизований комплекс, який мав їх вивезти. Подробиці операції військовий розповів в інтерв'ю ТСН, інформує «Главком».

Двоє штурмовиків успішно виконали бойове завдання та знищили кілька російських позицій. Після цього противник виявив місцеперебування військових та атакував їх кількома ударними дронами типу «Молнія».

Бійці дістали поранень, однак спочатку ще могли пересуватися. Вони дісталися укриття та чекали на евакуацію. Для їхнього порятунку військові направили наземний роботизований комплекс, проте росіяни виявили його та завдали удару FPV-дроном.

«Трапилось так, що влучило саме в НРК, там де були хлопці, тож трьохсот ще більше, що один, що другий не могли вже в принципі рухатись. Один взагалі, інший тільки підповзав», – розповів Польський.

Командир перебував на командно-спостережному пункті та бачив момент влучання. За допомогою аеророзвідки військові встановили, що обидва поранені залишаються живими, але опинилися на відкритій місцевості під загрозою нових атак.

«І коли вже літали біля них, дивилися, то бачили, що хлопці ще живі. Але знаходилися в дуже небезпечній зоні, на дорозі, біля поля, де немає зовсім куди сховатися. Тож, пройшлось приймати дуже швидке рішення. Максимально швидке», – зазначив військовий.

Польський сів за кермо цивільного пікапа та сам вирушив до поранених. Від командного пункту до місця, де перебували бійці, він дістався приблизно за 15-20 хвилин. «Максимально, намагався, намагався, нарушаючи усі правила, але все ж таки результат того коштовий», – сказав командир.

Після прибуття Польський не став надавати допомогу на місці, оскільки побачив накладені на військових турнікети, а російські дрони вже наводилися на район евакуації.

«Ні, я бачив, що у хлопців був турнікет, тому часу не було там знаходитись. Вже з командного спостережного пункту батальйону, безпосередньо командир батальйону, вже в радіостанцію чутно було, що на вас наводяться і підлітають ворожі пташки, тому я їх закинув і вже відкотився», – розповів Польський.

За словами військового, від моменту прибуття пікапа до від'їзду минуло менш як хвилина. Далі поранених уже чекали медики, які надали їм першу допомогу та стабілізували перед подальшою евакуацією.

Наразі обоє військових перебувають у реанімації. Їхній стан залишається тяжким, але стабільним. Польський пояснив, що вирішив ризикнути через наявність навіть невеликої можливості врятувати поранених.

«Ну, якщо так дивитися, то небезпечно усюди, але там ще й були хлопці наші, тому варіантів, тобто шанси на те, що їх можна врятувати, були. І це був ключовий момент, коли я прийняв рішення. Тобто шанси є і потрібно працювати. Хоч вони були мізерні», – наголосив командир.

Водночас евакуйовані військові не були безпосередньо підлеглими Польського, а належали до інших підрозділів. «Ну, немає чужих людей, але саме вони були з інших підрозділів. Тобто ми їх супроводжували на бойові дії, коли вони підходили до населеного пункту. Але що стосується саме моїх, то вони з інших підрозділів», – розповів він.

Раніше в Угрупованні об'єднаних сил повідомили, що Польський вирушив по поранених, не вдягнувши бронежилет. Командир сам завантажив обох військових до пікапа та вивіз їх із небезпечної зони.

Нагадаємо, що воїни Сил спеціальних операцій Збройних Сил України провели успішну комплексну операцію зі звільнення населеного пункту Андріївка-Клевцове на Донеччині