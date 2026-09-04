Албанія не дозволила зайти в порт танкеру тіньового флоту РФ

Танкер працював на маршрутах із російського Новоросійська та перевозив паливо на експорт

Судно Hanuman, яке перевозило російське паливо, внесли до бази даних української розвідки як учасника тіньового флоту РФ

Албанія 29 серпня не дозволила зайти до порту Дуррес танкеру Hanuman, який українська розвідка відносить до російського тіньового флоту. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України, передає «Главком».

У січні 2026 року ГУР вніс Hanuman до бази даних порталу War&Sanctions як судно російського тіньового флоту. За даними розвідки, лише від початку 2025 року танкер перевіз щонайменше 452 тис. тонн російського палива.

Судно здійснювало рейси з російського порту Новоросійськ до Туреччини, Сенегалу, Об'єднаних Арабських Еміратів, а також до порту поблизу італійської Аугусти.

Логістикою цих перевезень займається російська компанія «Альтопрае Марин». За даними розвідників, вона належить підсанкційному російському бізнесмену Геннадію Тимченку, якого називають близьким соратником Володимира Путіна.

Росія почала активно формувати тіньовий флот після запровадження країнами Великої сімки, Австралією та Євросоюзом обмежень на торгівлю російською нафтою та нафтопродуктами. У грудні 2022 року вони встановили граничну ціну на російську нафту на рівні $60 за барель. У лютому 2023 року запровадили окремі цінові обмеження для нафтопродуктів.

Тіньовий флот складається переважно зі старих танкерів, які використовують для обходу міжнародних санкцій. Частина таких суден вимикає системи автоматичної ідентифікації, через що їхнє пересування складніше відстежувати.

За оцінками The Guardian, у 2023 році російський тіньовий флот налічував близько 600 суден. Вони перевозять сиру нафту, нафтопродукти та зріджений природний газ і відіграють значну роль у збереженні російського нафтового експорту.

Росія продовжує розширювати цей флот. У травні 2026 року до нього додали чотири танкери для перевезення російського зрідженого природного газу. У червні до них приєднався ще один танкер Arctic Express. Відтак флот суден, які перевозять російський газ, налічує щонайменше 21 судно.

Відмова Албанії прийняти Hanuman стала черговим випадком, коли європейська країна обмежила доступ до своєї портової інфраструктури для судна, пов'язаного з російським тіньовим флотом.