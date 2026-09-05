Росія атакувала Хмельниччину дронами: пошкоджені підприємства

Одним із об'єктів, який міг опинитися під ударом, є термінал «Нової пошти»

Очільник області повідомив про наслідки атаки, а місцеві ЗМІ пишуть, що під удар міг потрапити термінал «Нової пошти»

Російські війська атакували Хмельниччину ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони працювали по ворожих цілях, однак внаслідок атаки є пошкодження на території окремих підприємств у Хмельницькому районі. Про це повідомив голова Хмельницької ОДА Сергій Тюрін, пише «Главком».

На місця подій виїхали всі відповідні служби. Наразі фахівці встановлюють масштаби пошкоджень та наслідки російського удару.

Водночас місцеві ЗМІ повідомляють, що одним із об'єктів, який міг опинитися під ударом, є термінал «Нової пошти». Після атаки в районі Хмельницького було видно масштабну пожежу.

Офіційно Тюрін не уточнював, яке саме підприємство зазнало пошкоджень, тому інформація про удар по терміналу «Нової пошти» наразі потребує додаткового підтвердження.

Інформація про можливих постраждалих та остаточні наслідки атаки уточнюється. Водночас влада закликає не публікувати фото та відео з місць влучань, оскільки це може допомогти російським військам коригувати удари.

У ніч проти 5 вересня російські війська цілеспрямовано атакували аеропорти у Києві та Борисполі. За словами президента України Володимира Зеленського, такі удари по українських аеропортах сталися вперше за довгий час.