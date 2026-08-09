Туреччина обмежила прохід суден до російського Новоросійська

Bloomberg: під обмеження потрапили і кораблі, що прямують до українських портів

Туреччина почала обмежувати рух частини комерційних суден до Чорного моря на тлі почастішання атак на цивільний флот у регіоні. Головна дирекція берегової охорони повідомила кільком суднам, що прямують до російського порту Новоросійськ, про відсутність дозволу на прохід Дарданеллами або про потребу в додатковому часі для розгляду заявки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Новоросійськ залишається одним із ключових чорноморських портів Росії, через який країна експортує значні обсяги нафти та зерна. Обмеження стосуються насамперед суден, що прямують саме туди, хоча за окремими даними ускладнення торкнулися і частини рейсів до українських портів, зокрема Одеси та Чорноморська.

Офіційного пояснення турецька влада поки не надала. Джерела агентства пов'язують рішення Анкари зі зростанням занепокоєння через атаки на судна в акваторії Чорного моря, включно з тими, що ходять під турецьким прапором.

Ситуація загострилася після удару по турецькому балкеру MV Güllük 7 серпня поблизу Новоросійська, внаслідок якого постраждали члени екіпажу. Це сталося за кілька днів після атаки безпілотників на судна Yasar і Nadezhda, які також належать турецьким компаніям і були уражені після виходу з Новоросійська. Тоді МЗС Туреччини закликало Україну та Росію «негайно вжити заходів» для гарантування безпеки цивільного судноплавства, наголосивши, що подальша ескалація в Чорному морі матиме «багатовимірні негативні наслідки», зокрема для продовольчої безпеки.

Наразі офіційного повідомлення про повне закриття Дарданелл для суден, що прямують до Чорного моря, немає. Втім, якщо затримки з видачею дозволів триватимуть, це може позначитися на роботі портів і морських перевезеннях у регіоні. Ускладнення трафіку через протоки додає невизначеності й без того напруженому нафтовому ринку, який відчуває тиск через перебої постачання з Ірану та скорочення обсягів через Ормузьку протоку. Через почастішання атак на судноплавство в Чорноморському регіоні ціни на пшеницю у липні вже піднімалися до дворічного максимуму.

Дарданелли – вузьке горло для світової торгівлі

Босфор і Дарданелли, що проходять турецькими водами, з'єднують Чорне море з Егейським і належать до найбільш завантажених морських шляхів світу: лише у 2025 році через Босфор пройшло понад 40 тисяч суден. Конвенція Монтре 1936 року гарантує вільний прохід торговим суднам, але дозволяє Туреччині регулювати безпеку судноплавства. Подібні обмеження Анкара вже застосовувала раніше: у 2022 році вона вимагала від суден додаткові документи для підтвердження чинності страхування після того, як санкції Євросоюзу вивели частину поставок з-під страхового покриття.

Потрапити у Чорне море із Середземного можна лише через вузьке горло Дарданелл і Босфору ілюстрація: glavcom.ua

Нагадаємо, наприкінці липня Білий дім застеріг Україну від атак на неросійські судна в Чорному морі – після того, як американська компанія Chevron поскаржилася на ризики для свого бізнесу в Казахстані через удари по терміналу під Новоросійськом.