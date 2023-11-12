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Фінляндія заборонила росіянам в'їзд до країни на велосипедах

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Фінляндія заборонила росіянам в'їзд до країни на велосипедах
За останній тиждень було приблизно 30 випадків, коли нелегали намагалися проїхати до Фінляндії на велосипеді
фото: Reuters

Нелегали дедалі частіше користуються велосипедами, щоб потрапити до країни ЄС

Фінляндія припинила пускати в країну велосипедистів із Росії. Про це заявив заступник командувача Прикордонної служби Південно-Східної Фінляндії Юкка Луккарі, передає Yle.

За даними прикордонній службі, нелегали дедалі частіше користуються велосипедами, щоб потрапити до Фінляндії. За останній тиждень таких випадків було близько 30.

За словами Луккарі, раніше люди, які перетинали кордон на велосипедах, використовували їх для коротких місцевих поїздок.

«Тепер люди намагалися перетнути кордон без необхідних паперів, без справних велосипедних ліхтарів і шоломів», – пояснив він.

Тенденція зростання кількості велосипедистів-нелегалів стала очевидною, тож минулого тижня влада Фінляндії заборонила їх проїзд через прикордонні переходи на південному сході країни.

Як пише видання, останніми роками Фінляндія готувалася до ситуації, коли Росія чинитиме гібридний вплив на Фінляндію, спрямовуючи до кордону велику кількість осіб у пошуках притулку. За перші дев'ять місяців поточного року до країни прибуло трохи менше 3,2 тис. прохачів притулку. При цьому кордон із РФ в обох напрямках щодня перетинають приблизно 3 тис. осіб.

Нагадаємо, що раніше Фінляндія припинила допуск у країну авто на російських номерах.

Також повідомлялося, що Фінляндія змінить процедуру надання притулку іноземцям. 

До слова, Фінляндія покращить паркан на кордоні з Росією.

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Теги: Фінляндія росіяни велосипед кордон

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