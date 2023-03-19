На південному напрямку ЗСУ знищили розвідувальний пункт росіян, ЗРК та артилерію

Також у ворога мінус один танк і один ЗРК

Українські військові знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10», а також танку Т-62 на півдні. Про це повідомляє ОК «Південь».



Зазначається, що українські ракетно-артилерійські підрозділи продовжують бойову роботу по ретельно вивірених об’єктах і пунктах базування росіян.

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За результатами також роботи підтверджено знищення ЗРК «Стріла-10», пересувного пункту розвідки і управління, танку Т-62. Також воїни зменшили артилерійську потужність окупантів на дві артилерійські установки.

Ворог намагається посилити тиск вогневими ураженнями в рамках контрбатарейної боротьби та із застосуванням авіації.

Ввечері пара ворожих винищувачів Су-35 нанесли удар двома ракетами типу Х-59 в Бериславському районі Херсонщини. Одну ракету знищено в повітрі, інша влучила в сільськогосподарські угіддя. Без втрат та руйнувань.

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Протягом доби тривали обстріли, але їх кількість дещо зменшилась. Якщо раніше фіксувалось понад 90, то наразі - понад 60.

До слова, за минулу добу, 18 березня, російські окупаційні війська завдали удару по Очаківській та Куцурубській громаді Миколаївської області, використавши міномети та ствольну артилерію.