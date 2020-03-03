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    Коронавірус в Україні: Скалецька назвала умови запровадження карантину

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    Карантин через коронавірус будуть вводити в залежності від динаміки зараження - Коронавірус в Україні: Скалецька назвала умови запровадження карантину
    Карантин через коронавірус будуть вводити в залежності від динаміки зараження

    У кожній області ще з кінця січня створено свої протиепідемічні комісії

    Обмежувальні заходи через коронавірус в Україні будуть запроваджуватися залежно від динаміки появи нових заражених. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

    За її словами, у кожній області ще з кінця січня створено свої протиепідемічні комісії, які моніторять захворюваність населення.

    «Для того, щоб ухвалювати рішення про закриття шкіл та дитсадків, про скасування концертів та публічних заходів... ситуація моніториться безпосередньо в кожній області... На сьогодні,  залежно від того, як буде проявлятися динаміка появи хворих на коронавірус, такі рішення можливі. Є ймовірність, нами (такі заходи. - Ред.) розглядається пропорційно з цифрами, які будуть у нас з'являтися на території України щодо коронавірусу», - додала Скалецька.

    Також Скалецька заявила, що ризики поширення коронавірусу територією України є незначними.

    Сьогодні ВООЗ оприлюднив «коронавірусну карту» Європи: 20 країн ЄС захворіли, сім ще тримаються.

    Як відомо, 3 березня перший випадок захворювання підтвердили в Україні. Також у МОЗ розповіли про стан першого в Україні пацієнта з коронавірусом.

    Загальна кількість підтверджених випадків захворювання в Європі – 2734. Загальна кількість підтверджених випадків смерті – 56.

    Нагадаємо, станом на 3 березня кількість заражених коронавірусом у світі становить 90 182 особи.

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