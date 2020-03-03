Коронавірус в Україні: Скалецька назвала умови запровадження карантину



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Карантин через коронавірус будуть вводити в залежності від динаміки зараження

У кожній області ще з кінця січня створено свої протиепідемічні комісії

Обмежувальні заходи через коронавірус в Україні будуть запроваджуватися залежно від динаміки появи нових заражених. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

За її словами, у кожній області ще з кінця січня створено свої протиепідемічні комісії, які моніторять захворюваність населення.

«Для того, щоб ухвалювати рішення про закриття шкіл та дитсадків, про скасування концертів та публічних заходів... ситуація моніториться безпосередньо в кожній області... На сьогодні, залежно від того, як буде проявлятися динаміка появи хворих на коронавірус, такі рішення можливі. Є ймовірність, нами (такі заходи. - Ред.) розглядається пропорційно з цифрами, які будуть у нас з'являтися на території України щодо коронавірусу», - додала Скалецька.

Також Скалецька заявила, що ризики поширення коронавірусу територією України є незначними.

Сьогодні ВООЗ оприлюднив «коронавірусну карту» Європи: 20 країн ЄС захворіли, сім ще тримаються.

Як відомо, 3 березня перший випадок захворювання підтвердили в Україні. Також у МОЗ розповіли про стан першого в Україні пацієнта з коронавірусом.

Загальна кількість підтверджених випадків захворювання в Європі – 2734. Загальна кількість підтверджених випадків смерті – 56.

Нагадаємо, станом на 3 березня кількість заражених коронавірусом у світі становить 90 182 особи.

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