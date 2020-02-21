Коста-Рика подякувала Україні за евакуацію своїх громадян з Уханя



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Постійний представник Коста-Рики при ООН Хрістіан Гілермет-Фернандес

Представник Коста-Рики при ООН висловив вдячність українському народові від народу Коста-Рики за допомогу в евакуації двох коста-риканських студентів із Уханя в Китаї через кризу коронавірусу

Коста-Рика подякувала Україні за евакуацію своїх громадян з Уханя. Слова вдячності висловив Постійний представник Коста-Рики при ООН Хрістіан Гілермет-Фернандес, виступаючи у четвер, 20 лютого, з трибуни Генеральної Асамблеї ООН під час засідання щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомив «Главкому» прессекретар постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

«Дозвольте мені висловити вдячність українському народові від народу Коста-Рики за допомогу в евакуації двох коста-риканських студентів із Уханя в Китаї через кризу коронавірусу», - зазначив дипломат.

Як повідомляв «Главком», у четвер увечері транспорт із евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.

Протягом дня поліція затримала 24 протестувальників. Їм загрожує до восьми років ув'язнення.

Згодом поліція відкрила п’ять кримінальних проваджень через сутички у Нових Санжарах.