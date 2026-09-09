Операція «Карфаген». Перша заступниця генпрокурора Вдовиченко написала заяву на звільнення

Раніше повідомлялося, що детективи НАБУ проводили обшуки у першої заступниці генпрокурора

Після відставки Кравченка та Вдовиченко постає питання, хто виконуватиме обов'язки генерального прокурора

Перша заступниця генерального прокурора України Марія Вдовиченко написала заяву про звільнення з посади. Це підтвердила «Главкому» пресслужба відомства.

Варто зазначити, що 8 вересня «Главком» повідомляв із посиланням на власні джерела, що перша заступниця генпрокурора Марія Вдовиченко написала заяву про звільнення та проводить останній робочий день в Офісі генпрокурора. Також відомо, що профайл заступниці генпрокурора вже було видалено з офіційного сайту Офісу генерального прокурора України.

Профайл Вдовиченко, який був видалений скриншот сайту Офісу Генерального прокурора України

«Так, Марія Вдовиченко дійсно написала заяву на звільнення. Ця інформація правдива», – заявила очільниця пресслужби Мар'яна Гайовська-Ковбасюк.

Кадрові зміни відбуваються після масштабного розслідування Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) щодо діяльності злочинної організації, яку слідство пов'язує з кришуванням шахрайських колцентрів. Одним із фігурантів справи є Сергій Кропива – заступник начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генпрокурора. 6 вересня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відправив його під варту з альтернативою застави у 120 млн грн.

У межах цього розслідування детективи НАБУ також проводили обшуки у службових приміщеннях, якими користувалася Вдовиченко. За даними ЗМІ, під час слідчих дій у неї виявили матеріали, які можуть свідчити про стеження за керівниками антикорупційних органів, їхніми родинами та підлеглими.

Варто зазначити, що Вдовиченко також фігурує на плівках антикорупційних органів, оприлюднених у межах операції «Карфаген». Вдовиченко працює в органах прокуратури з 2011 року. У 2020-2025 роках вона обіймала керівні посади в Київській міській прокуратурі, у червні 2025 року стала заступницею генерального прокурора, а в грудні того ж року – першою заступницею.

Після відставки Кравченка та Вдовиченко постає питання, хто виконуватиме обов'язки генерального прокурора. За процедурою, у разі відсутності генпрокурора його обов'язки виконує перший заступник, а якщо ця посада вакантна – один із заступників. Серед можливих кандидатів – Олексій Хоменко, що стало відомо «Главкому» з власних джерел.

Кадрові зміни в керівництві Офісу генпрокурора відбуваються одночасно із заявою про звільнення самого Руслана Кравченка. Пізно ввечері 7 вересня він повідомив, що вирішив залишити посаду генерального прокурора.

Перед цим генпрокурор запевняв журналістів, що самостійно у відставку не піде, однак може переглянути рішення, якщо про це попросить президент Володимир Зеленський, Верховна Рада або його колеги.

Президент уже повідомив, що найближчим часом скерує до парламенту подання про звільнення Кравченка. Для припинення його повноважень відповідне рішення має підтримати Верховна Рада.