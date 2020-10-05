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    Думки вголос

    Від нових пропозицій Кравчука тхне сепаратизмом

    • Сергій Іванов

      Журналіст

    • Розсилка
    Від нових пропозицій Кравчука тхне сепаратизмом

    Як гинути на Донбасі - так незалежно від прописки, а як говорити - так місцеві

    Читаю нову утопію від Кравчука про створення чергової ради за участю вихідців з Донбасу, яка буде напрацьовувати пропозиції для ТКГ.

    Як виходець з Донбасу я не розумію, навіщо плодити всі ці ради та інші завідомо недієздатні органи. Я не бачу, про що взагалі там вести перемовини. Все просто: колаборанти та інші злочинці мають бути покарані, а проблем з мирними мешканцями не виникне, принаймні фатальних. Просто виконуйте закон та не створюйте підстав для винятків та сегрегації  - крапка.

    Сам факт залучення до нарадчих органів саме виходців з Донбасу - безглуздий та нелогічний. Значить, як гинути на Донбасі - так незалежно від прописки, а як говорити - так місцеві. Від цієї пропозиції тхне сепаратизмом так само, як і  від «лднр».

    Я переконаний, що мешканець Львова, Тернополя чи Запоріжжя має таке саме право вирішувати долю Донбасу, які й всі інші. У нас унітарна держава, в якій всі громадяни рівні в правах, якщо хтось забув.

    Джерело: блог Сергія Іванова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Мінські угоди Леонід Кравчук
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