Від нових пропозицій Кравчука тхне сепаратизмом

Як гинути на Донбасі - так незалежно від прописки, а як говорити - так місцеві

Читаю нову утопію від Кравчука про створення чергової ради за участю вихідців з Донбасу, яка буде напрацьовувати пропозиції для ТКГ.

Як виходець з Донбасу я не розумію, навіщо плодити всі ці ради та інші завідомо недієздатні органи. Я не бачу, про що взагалі там вести перемовини. Все просто: колаборанти та інші злочинці мають бути покарані, а проблем з мирними мешканцями не виникне, принаймні фатальних. Просто виконуйте закон та не створюйте підстав для винятків та сегрегації - крапка.

Сам факт залучення до нарадчих органів саме виходців з Донбасу - безглуздий та нелогічний. Значить, як гинути на Донбасі - так незалежно від прописки, а як говорити - так місцеві. Від цієї пропозиції тхне сепаратизмом так само, як і від «лднр».

Я переконаний, що мешканець Львова, Тернополя чи Запоріжжя має таке саме право вирішувати долю Донбасу, які й всі інші. У нас унітарна держава, в якій всі громадяни рівні в правах, якщо хтось забув.

Джерело: блог Сергія Іванова

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