У Москві «засвітився» один із екс-ватажків «ДНР»



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Олександр Ходаковський

За інформацією журналіста, Ходаковський може взяти участь у «виборах» ватажка «ДНР»

«Екс-міністр безпеки «ДНР» Олександр Ходаковський був помічений у Москві.

Про це у російській соцмережі «ВКонтакте» повідомив журналіст Олександр Чаленко, який співпрацює з пропагандистськими ЗМІ.

За його словами, зустріч відбулася увечері 6 вересня на одній зі станцій московського метро. За інформацією журналіста, Ходаковський може взяти участь у «виборах» ватажка «ДНР», якщо вони відбудуться.

Нагадаємо, Ходаковський був секретарем так званої ради безпеки «ДНР», «командиром» батальйону «Восток» та обіймав посаду «міністра держбезпеки «ДНР». Раніше він залишив Донецьк, у ЗМІ з'являлася інформація, що терорист перебуває в Москві.

Зазначимо, що після вбивства ватажка «ДНР» Олександра Захарченка, за повідомленнями російських ЗМІ, у «республіці» готується переворот з метою обрання нового головного терориста.

Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

В СБУ заявили, що не мають жодного відношення до ліквідації ватажка бойовиків, адже скоріш за все це результат спроби російських спецслужб усунути досить одіозну фігуру, яка вже давно заважала росіянам. За даними СБУ, за вибухом стоять або бойовики, або російські спецслужби.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу у зв'язку з убивством Захарченка за статтею «акт міжнародного тероризму» (стаття 361 КК РФ).

Представник уповноваженої Верховної Ради з прав людини на Донбасі Павло Лисянський заявив, що бойовики вибили зізнання з чотирьох людей, затриманих через вбивство ватажка так званої ДНР Олександра Захарченка.

Поховали Захарченка в окупованому Донецьку 2 вересня.



