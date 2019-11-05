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    Куля зрикошетила від каменю. Труба розповів, як сталося вбивство хлопчика у Переяславі

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    <span>П&rsquo;ятирічний хлопчик Кирило Тлявов отримав смертельне поранення</span> - Куля зрикошетила від каменю. Труба розповів, як сталося вбивство хлопчика у Переяславі
    П’ятирічний хлопчик Кирило Тлявов отримав смертельне поранення

    Зброя та кулі належали одному з правоохоронців, сказав Труба, кожен з них знав, що «місцевість прострілюється»

    Постріл, який вбив малолітнього Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому на Київщині, був здійснений правоохоронцем – куля зрикошетила від каменю.

    Про це 5 листопада під час брифінгу заявив директор ДБР Роман Труба.

    За словами Труби, учасниками трагічних подій було троє дорослих, з яких двоє — правоохоронці, інспектор і поліцейський. Четвертий — неповнолітній, 16-річний син поліцейського.

    31 травня з 13:00 по 15:45 всі знаходились на подвір’ї поліцейського, вживали спиртні напої, розповів директор ДБР. З його слів, всі домовились про постріли з вогнепальні зброї по заздалегідь заготовлених мішенях.

    Зброя та кулі належали одному з правоохоронців, сказав Труба, кожен з них знав, що «місцевість прострілюється».

    «О 15:36 інспектор поліції вистрілив по мішені, яка знаходилась на траєкторії між двома будинками. Куля пролетіла на 52 метри, вцілила у верхівку каменя, здійснила рикошет, пролетіла ще 33 м і влучила в голову хлопчика», - повідомив Труба.

    З його слів, у той час, коли чоловіки стріляли по мішенях, біля подвір’я, окрім Кирила, перебувало ще троє дітей.

    Нагадаємо, 31 травня  до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

    3 червня хлопчик помер у лікарні.

    Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу.  Пізніше у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.

    Як відомо, обох поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому, звільнили зі служби.

    18 липня суд арештував третього підозрюваного у справі вбивства Кирила Тлявова.

    Голосіївський районний суд Києва 19 липня обрав запобіжний захід четвертому підозрюваному у кримінальному провадженні щодо вбивства п’ятирічного хлопчика  – 16-річному неповнолітньому.

    Джерело: УНН

    Національна поліція України вбивство Київщина розслідування Державне бюро розслідувань поліція Роман Труба
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