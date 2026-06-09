Латиноси чи українці? Киянка, що втекла від війни до США, розповіла, кого цькують трампісти

Українка Тетяна Котенко: «Останній рік помітно змінив поведінку американців…»

У Сполучених Штатах Америки за останній рік суттєво змінилася суспільна атмосфера через потужну антиіммігрантську пропаганду. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла киянка, колишня співробітниця видання Тетяна Котенко, яка після початку повномасштабної війни виїхала до США, але згодом була змушена перебратися до Європи.

Тетяна Котенко зазначає, що на побутовому рівні в Америці немає ейджизму чи жорстких вимог до зовнішнього вигляду працівників. У США цілком нормальним є те, що люди у віці 70–80 років працюють офіціантами, а від працівників на ресепшн ніхто не вимагає виглядати як «лялечка». Відкритої дискримінації іноземців вона також не помічала, проте останній рік кардинально змінив поведінку американців.

«Проти іммігрантів зараз пропаганда працює дуже потужно. Я, коли була в США, намагалася не критикувати президента. Зараз трампісти вважають, якщо ти проти Трампа, то ти проти Америки, а отже, становиш національну небезпеку», – ділиться спостереженнями українка.

Тетяна додала, що політичні розбіжності руйнують навіть міцні дружні стосунки: «У мене в США на роботі була подруга. Я завжди знала, що вона трампістка, прихильниця Maga. Проте вона – весела, кумедна жіночка, ми з нею дуже добре ладнали, товаришували, спілкувалися. Тож я ніколи не казала нічого поганого про Трампа, але коли ми виїхали, я зробила кілька саркастичних публікацій у Facebook, когось перепостила. Вона дуже різко на це зреагувала і видалила мене з друзів у соцмережах. Хоча ми з нею дружили рік».

За словами Тетяни, її родина проживала у Флориді – традиційно «червоному» штаті, де більшість підтримує республіканців, антиіммігрантські гасла не були ключовим фактором для місцевих виборців. Насамперед людей турбували ціни на бензин, які сильно зросли за каденції Джо Байдена.

Проте після приходу Трампа та його рішень щодо Венесуели й Ірану вартість пального підскочила ще вище. Утім, затятих прихильників президента це не засмутило, а їхня логіка виявилася шокуючою.

«Коли ми запитали нашу оредодавицю-трампістку про те, що вона думає про ціни на бензин після подій з Венесуелою, а потім – з Іраном, то у відповідь почули: «Нічого страшного. Це все скоро буде наше». Тобто вони налаштовані на те, що і Венесуела стане ще одним штатом, і Канада», – розповідає Тетяна Котенко.

Також Тетяна зазначає, що окрім імперських амбіцій, електорат Трампа повірив у його щедрі передвиборчі обіцянки про повернення до «американської мрії», збільшення робочих місць та фінансові «плюшки».

«До речі, електорат Трампа повірив його популістським обіцянкам про «плюшки» у вигляді кешбеків на чеки по $2 тис., збільшення робочих місць, повернення до американської мрії і все таке», – констатує українка.

Чек на $2 тис. – одна з передвиборчих обіцянок Трампа. Пряма грошова виплата від уряду США, яку держава, як планувалося, мала просто подарувати громадянам із низьким та середнім доходом. Схема, яку окреслював Трамп, повинна була б мати такий вигляд: держава збирає гроші з імпорту – формує фонд – роздає з цього фонду гроші людям у формі так званого державного чека на $2 тис. (або просто зараховує ці гроші на їхній податковий рахунок). Людина витрачає ці кошти на власні потреби.

«Главком» писав, що під час візиту до Шотландії президент США Дональд Трамп заявив, що імміграція «вбиває Європу».

З моменту повернення Дональда Трампа до влади у січні 2025 року США депортували понад 900 тис. нелегальних мігрантів. Водночас економісти застерігають: масове виселення вже позначається на ринку праці й загрожує знизити продуктивність американської економіки на десятиліття вперед