Головна Новини
search button user button menu button

Латиноси чи українці? Киянка, що втекла від війни до США, розповіла, кого цькують трампісти

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Латиноси чи українці? Киянка, що втекла від війни до США, розповіла, кого цькують трампісти
Тетяна Котенко: «Проти іммігрантів зараз пропаганда працює дуже потужно»
фото: Тетяна Котенко/Facebook

Українка Тетяна Котенко: «Останній рік помітно змінив поведінку американців…»

У Сполучених Штатах Америки за останній рік суттєво змінилася суспільна атмосфера через потужну антиіммігрантську пропаганду. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла киянка, колишня співробітниця видання Тетяна Котенко, яка після початку повномасштабної війни виїхала до США, але згодом була змушена перебратися до Європи.

Тетяна Котенко зазначає, що на побутовому рівні в Америці немає ейджизму чи жорстких вимог до зовнішнього вигляду працівників. У США цілком нормальним є те, що люди у віці 70–80 років працюють офіціантами, а від працівників на ресепшн ніхто не вимагає виглядати як «лялечка». Відкритої дискримінації іноземців вона також не помічала, проте останній рік кардинально змінив поведінку американців.

«Проти іммігрантів зараз пропаганда працює дуже потужно. Я, коли була в США, намагалася не критикувати президента. Зараз трампісти вважають, якщо ти проти Трампа, то ти проти Америки, а отже, становиш національну небезпеку», – ділиться спостереженнями українка.

Тетяна додала, що політичні розбіжності руйнують навіть міцні дружні стосунки: «У мене в США на роботі була подруга. Я завжди знала, що вона трампістка, прихильниця Maga. Проте вона – весела, кумедна жіночка, ми з нею дуже добре ладнали, товаришували, спілкувалися. Тож я ніколи не казала нічого поганого про Трампа, але коли ми виїхали, я зробила кілька саркастичних публікацій у Facebook, когось перепостила. Вона дуже різко на це зреагувала і видалила мене з друзів у соцмережах. Хоча ми з нею дружили рік».

За словами Тетяни, її родина проживала у Флориді – традиційно «червоному» штаті, де більшість підтримує республіканців, антиіммігрантські гасла не були ключовим фактором для місцевих виборців. Насамперед людей турбували ціни на бензин, які сильно зросли за каденції Джо Байдена.

Проте після приходу Трампа та його рішень щодо Венесуели й Ірану вартість пального підскочила ще вище. Утім, затятих прихильників президента це не засмутило, а їхня логіка виявилася шокуючою.

«Коли ми запитали нашу оредодавицю-трампістку про те, що вона думає про ціни на бензин після подій з Венесуелою, а потім – з Іраном, то у відповідь почули: «Нічого страшного. Це все скоро буде наше». Тобто вони налаштовані на те, що і Венесуела стане ще одним штатом, і Канада», – розповідає Тетяна Котенко.

Також Тетяна зазначає, що окрім імперських амбіцій, електорат Трампа повірив у його щедрі передвиборчі обіцянки про повернення до «американської мрії», збільшення робочих місць та фінансові «плюшки».

«До речі, електорат Трампа повірив його популістським обіцянкам про «плюшки» у вигляді кешбеків на чеки по $2 тис., збільшення робочих місць, повернення до американської мрії і все таке», – констатує українка.

Чек на $2 тис. – одна з передвиборчих обіцянок Трампа. Пряма грошова виплата від уряду США, яку держава, як планувалося, мала просто подарувати громадянам із низьким та середнім доходом. Схема, яку окреслював Трамп, повинна була б мати такий вигляд: держава збирає гроші з імпорту – формує фонд – роздає з цього фонду гроші людям у формі так званого державного чека на $2 тис. (або просто зараховує ці гроші на їхній податковий рахунок). Людина витрачає ці кошти на власні потреби.

«Главком» писав, що під час візиту до Шотландії президент США Дональд Трамп заявив, що імміграція «вбиває Європу».

З моменту повернення Дональда Трампа до влади у січні 2025 року США депортували понад 900 тис. нелегальних мігрантів. Водночас економісти застерігають: масове виселення вже позначається на ринку праці й загрожує знизити продуктивність американської економіки на десятиліття вперед

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп мігранти українці українці за кордоном

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Герої не вмирають. Вмирають ті, хто вибрав звичне життя біля дивану
Герої не вмирають. Вмирають ті, хто вибрав звичне життя біля дивану
23 травня, 21:55
Трамп зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпіном 14 травня 2026 року у Пекіні
Україну «злили»? Що насправді привіз Трамп із Пекіна
17 травня, 22:07
Тиждень поганих новин для Кремля
Тиждень поганих новин для Кремля
7 червня, 21:22
Трамп похвалив президента Польщі та назвав його «чудовим бійцем»
Трамп допустив перекидання американських військ з Німеччини до Польщі
9 травня, 05:14
США хочуть виснажити іранську економіку
США пропонують грошову винагороду за інформацію про фінансові механізми Корпусу вартових ісламської революції
12 травня, 01:33
Дороті Вілсон народилася 12 січня 1923 року у США
103-річна американка назвала п’ять секретів свого довголіття
20 травня, 12:59
Дональд Трамп часто відвідує лікарів
Екслікарі Білого дому забили на сполох через здоров’я Трампа
26 травня, 15:55
За словами Келлі, йому вистачило п’ять років, щоб зрозуміти, що насамперед мотивує росіян
«Що вкрасти і на кого звалити вину»: колишній американський астронавт розповів про роботу з росіянами
31 травня, 19:15
Разом із біткоїном обвалилися й інші криптовалюти
Біткоїн шостий день поспіль падає і наближається до $60 тисяч
Вчора, 05:05

Новини

Латиноси чи українці? Киянка, що втекла від війни до США, розповіла, кого цькують трампісти
Сьогодні, 14:00
Подорожачав бензин? Винні мігранти! Українка розповіла, як трампівська пропаганда зомбує американців
Вчора, 23:00
За 9 км від резиденції Путіна на Валдаї з’явилися антидронові сітки (фото)
Вчора, 18:24
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:29
В Україні дощі, грози: погода на 7 червня 2026 року
7 червня, 05:59
Повернення полонених та підтримка ветеранів: Буданов очолив нову інституцію
6 червня, 17:49

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua