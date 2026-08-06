Україна оголосила у розшук колишнього топменеджера мільйонерів братів Буряків

Суд заочно арештував Андрія Гордійчука, підозрюваного у шахрайстві та заволодінні чужим майном

Колишній депутат Хмельницької обласної ради і ексголова правління корпорації «Сварог Вест Груп» (теперішня назва «Вест Груп») Андрій Гордійчук потрапив до бази розшуку Міністерства внутрішніх справ. Як повідомляє «Главком», його датою зникнення зазначено 29 травня 2026 року.

Прізвище Гордійчука зазначено у розділі осіб, які переховуються від органів досудового розслідування. Станом на 6 серпня, до нього заочно застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Андрій Гордійчук проходить підозрюваним за фактами шахрайства та заволодіння чужим майном.

дані: МВС

У травні 2026 року генпрокурор Руслан Кравченко вийшов із заявою, що бізнесмен Андрій Гордійчук роками брав кредити у держбанку через підставні фірми і не повертав гроші – всього близько 185 млн грн.

«Заставні трактори він розпродав третім особам. Слідству вдалося розшукати 46 із 90 машин. Їх реалізували, частково погасивши борг перед банком. У підсумку збитки держбанку склали 140 млн грн», – додав генпрокурор.

Раніше джерела «Главкома» повідомляли, що підозрюваний Гордійчук перебував за кордоном – в ОАЕ. За даними слідства, банківські кредити оформлювалися на сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Перший національний аграрний кооператив», ТОВ «Органік Сідс» та ТОВ «Аделаїда-Еко». В цілому, у період з 2016 по 2019 роки Андрій Гордійчук шахрайським шляхом заволодів коштами за трьома кредитними договорами. На момент вчинення злочину ПАТ АБ «Укргазбанк» був державним банком.

Додамо, що понад десять років (2006-2017 роки) Андрій Гордійчук був одним із топменеджерів братів Сергія та Олександра Буряків, активи яких у 2020 році оцінювалися у $100 млн. У часи прем’єрства Юлії Тимошенко Сергій Буряк очолював Державну податкову служби України, а Олександр Буряк – народним депутатом від «Блоку Юлії Тимошенко».