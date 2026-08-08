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Зеленський пояснив, як США захистять Україну після війни

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський пояснив, як США захистять Україну після війни
Президент переконаний, що наразі обидві сторони конфлікту об’єктивно потребують припинення вогню
фото: Офіс президента

Україна готує зі Сполученими Штатами безпекові угоди, які стануть надійним інструментом стримування агресора після завершення активних бойових дій

Після закінчення війни Україна матиме сильні гарантії безпеки від США на випадок повторної російської агресії, однак наразі припинення вогню об’єктивно необхідне обом сторонам. Попри всі намагання ворога зламати нашу країну, Україна перебуває у непоганій формі, тоді як економіка РФ уже починає відчутно тріщати. Як інформує «Главком», про це в інтерв’ю журналістці tsn.ua Олені Черняковій розповів президент України Володимир Зеленський.

Президент переконаний, що наразі обидві сторони конфлікту об’єктивно потребують припинення вогню, оскільки ніхто не знає, як саме закінчиться ця війна. Він наголосив, що українці гарантовано подолають усі труднощі, однак для цього суспільство має обов’язково сфокусуватися на фундаментальних речах – повазі, взаєморозумінні та збереженні внутрішньої єдності.

Саме на розкол нашого суспільства найбільше розраховує російський диктатор, намагаючись знайти момент для нанесення вирішального удару.

«У всіх є кроки, у всіх є виклики, у всіх є своя робота. Але якщо ми так будемо стояти, знаєте, сильною державою, яку всі так бачать у світі, то він нічого не зробить з Україною, абсолютно нічого, не зможе зламати нас. Але він дуже розраховує, безумовно, на це. Не з початку війни не зламав нас, хоче це зробити в якийсь момент», – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у липні представники європейських країн та Росії провели ще один раунд неофіційних переговорів щодо можливих шляхів завершення війни в Україні.

 

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Теги: економіка безпека війна українці Володимир Зеленський США

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