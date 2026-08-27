Розвідка США попередила про можливе вторгнення Росії в країни Балтії – WSJ

Директор ЦРУ Джон Реткліфф під час візиту до Москви міг попередити Кремль про наслідки атаки на НАТО

Американська розвідка оцінює, що Росія у найближчі роки може спробувати перевірити готовність НАТО до протистояння, здійснивши обмежену атаку на одну з країн Альянсу. Серед можливих сценаріїв розглядаються кібератаки та невелике наземне вторгнення, зокрема в країни Балтії. Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє «Главком».

За даними видання, саме на тлі таких оцінок директор ЦРУ Джон Реткліфф здійснив неоголошений візит до Москви. Американський посадовець мав передати російській стороні попередження не нападати на країни НАТО та наголосити на можливих наслідках такого кроку.

За інформацією джерел WSJ, одним із найбільш небезпечних сценаріїв американська розвідка вважає спробу Москви здійснити обмежену військову операцію, щоб перевірити, наскільки швидко та рішуче союзники відреагують на напад. Особливу увагу привертають Естонія, Латвія та Литва – країни Балтії, які межують із Росією та входять до НАТО.

Водночас американська оцінка не означає, що Росія вже ухвалила рішення про напад або безпосередньо готується до вторгнення. Йдеться про можливий сценарій, який розвідка США розглядає серед варіантів розвитку подій у найближчі роки. Цікаво, що попередній візит директора ЦРУ до Москви, що відбувся у 2021 був пов'язанийй з планами Росії стосовно вторгнення в Україну. Тоді Вільяма Бернса намагався відмовити Путіна від планів нападу, і цей сценарій знову повторюється уже з новим очільником ЦРУ.

Реткліфф прибув до Москви 25 серпня. Він провів зустріч із керівником Служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним. Російська сторона підтвердила факт переговорів, однак заявила, що вони мали робочий характер і подробиці не розголошуються.

За даними WSJ, візит був пов'язаний саме з необхідністю донести до Москви позицію Вашингтона щодо можливого нападу на НАТО. Водночас офіційно ні Білий дім, ні ЦРУ не підтвердили, що попередження про країни Балтії було головною метою поїздки. Варто нагадати, що Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Вільнюс заздалегідь знав про візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви. За його словами, Литву поінформували про поїздку через партнерів США. Він натякнув, що причиною були переговори заради збереження стабільності в регіоні.