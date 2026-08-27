Поки Реткліфф говорив у Москві, Київ тримав паузу: що стоїть за візитом глави ЦРУ

Візит Реткліффа до Москви став можливим після домовленості Вашингтона і Києва

Про що говорив директор ЦРУ в Москві, не знає ніхто, крім кількох людей у двох столицях. Але одна річ відома точно: перед тим як його літак сів у Внуково, Вашингтон попросив Київ не бити по Москві – і Київ погодився. Це і є головна новина, а не сам візит.

Бо саме тут видно, як змінилася розстановка. Ще рік тому американська делегація летіла б до Росії, не питаючи в України нічого: українські дрони до російської столиці долітали рідко й погоди не робили. Тепер, щоб прилетіти в Москву, треба узгоджувати паузу з Києвом. Джерело Kyiv Independent пояснює прохання просто: американці не довіряли російській протиповітряній обороні. Тобто безпеку глави ЦРУ на землі Росії гарантувала не російська ППО, а українська стриманість. Іронія, яку в Кремлі напевно помітили, хоч і не коментуватимуть.

Тепер про те, що відомо. Джон Реткліфф прилетів військовим бортом із Риги у вівторок уранці й пробув у Москві близько шести годин. Ні Білий дім, ні ЦРУ візит не анонсували й не пояснювали. Пєсков спершу заявив, що нічого не знає про американський літак, а наступного дня підтвердив: зустрічі були «на рівні спецслужб», пройшли «позитивно», з Путіним Реткліфф не бачився, але Путіна поінформували. Відносини Пєсков назвав «глибокою кризою». Московська біржа на новині виросла на три відсотки – ринок голосував за версію «переговори».

Версій мети рівно стільки, скільки медіа. Wall Street Journal пише про розвідувальні дані щодо підготовки Росії до можливої мобілізації та про плани перевірити НАТО на міцність – тобто про попередження. Telegraph пише про Іран: Москву нібито просили зменшити допомогу Тегерану. Американські видання бачать спробу перезапустити переговори по Україні. Є ще звичне для розвідок пояснення – американські вʼязні, і ЦРУ справді веде такі справи. Голова Центру протидії дезінформації Коваленко відреагував коротко: девʼяносто девʼять із десятою відсотка припущень – вигадка. Що саме залишилося у решті, він не сказав.

Реалістичний спосіб читати такий візит – не через зміст, а через форму. Попередній візит директора ЦРУ до Москви відбувся за три місяці до повномасштабного вторгнення: Бернс тоді особисто попереджав Путіна. Ту розмову провели у кабінеті Путіна. Цю – з керівниками спецслужб, Путін лише отримав звіт. Це важлива різниця: або рівень повідомлення був нижчий, або Кремль навмисне показав, що не вважає розмову з американцем розмовою з Америкою. Обидва варіанти не свідчать про близький прорив.

Друге, що видно з форми: канал розвідок відкрили публічно. Досі контакти спецслужб під час війни були, але їх ховали. Тепер обидві сторони дали їм оприлюднитися й обидві оцінили як корисні. Це не переговори про мир, це відновлення лінії, якою передають попередження й перевіряють, чи співрозмовник ще чує. Зеленський два тижні тому сказав, що Москва готується не до миру, а до ескалації, і назвав ознаки: нарощування виробництва балістики, підготовка мобілізації. Витік у WSJ про перевірку мобілізаційної готовності в Калінінградській області – це та сама картина, тільки з американського боку. Якщо Реткліфф справді віз попередження, то Вашингтон і Київ бачать одне й те саме.

Чого чекати далі, видно з календаря, а не з чуток. Перша відповідь уже є. Пауза скінчилася разом із візитом: тієї ж ночі дрони знову йшли на Москву, Собянін звітував про десять збитих на підльоті, аеропорти закривалися. Київ дав Вашингтону рівно стільки, скільки просили, – коридор для літака, – і жодної години понад те. Це означає, що за розмовою в Москві не стоїть нічого, за що Україна вже платить своєю головною картою. Далі дивитися треба на два календарі. Якщо до жовтня зʼявиться дата нової зустрічі за американським посередництвом – рацію мала біржа. Якщо натомість зʼявиться указ про мобілізацію – рацію мав WSJ, а попередження не спрацювало, як не спрацювало й у 2021-му.

Що з цього Україні. Перше: далекобійні удари стали тим, що Вашингтон мусить узгоджувати з Києвом, і цієї ночі Київ показав, що пауза – не подарунок, а послуга з чітким терміном дії. Так і треба: кожна наступна має мати ціну, як мали її ліцензії на Patriot після паузи по каспійських танкерах. Друге: якщо американська розвідка їздить попереджати про мобілізацію й НАТО, то українська оцінка загрози перестала бути «українською панікою» – це спільний робочий висновок, і на нього можна спиратися в розмовах із Європою. Третє: не варто чекати від цього візиту переговорів; варто чекати перевірки, чи Кремль ще чує попередження. Відповідь на це ми дізнаємося не з Пєскова, а з того, що робитиме Росія у вересні.