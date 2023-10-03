МАГАТЕ провело ротацію групи експертів на Запорізькій АЕС

Гроссі висловив подяку всім країнам, які сприяли роботі агентства

Сьогодні, 3 жовтня, Міжнародне агентство з атомної енергії провело зміну своїх представників на Запорізькій АЕС, яка знаходиться під окупацією. Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

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«Після сьогоднішньої ротації на ЗАЕС і через рік після МАГАТЕ продовжує важливу роботу із забезпечення безпеки та захищеності об'єкта. Наразі ми виконуємо наші місії незалежно та з повною віддачею», – йдеться у повідомленні.

Гроссі висловив подяку всім країнам, які сприяли роботі агентства.

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«Особлива вдячність Японії за підтримку у придбанні цих броньованих автомобілів. Ці транспортні засоби необхідні не лише для перевезення під час наших змін на ЗАЕС, а й важливі для забезпечення безпеки персоналу МАГАТЕ», – додав Гроссі.

Раніше повідомлялося, що генеральна конференція МАГАТЕ схвалила резолюцію щодо негайного повернення Запорізької АЕС під повний контроль України.

Нагадаємо, голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі планує відвідати Україну та Росію найближчим часом, щоб обговорити ситуацію навколо Запорізької атомної електростанції.

До слова, після вжитих запобіжних заходів на ЗАЕС води для охолодження реакторів вистачить на кілька місяців.