Майже без опадів, хмарно, але сухо: прогноз погоди на 27 вересня

В Україні 27 вересня буде хмарно та сухо

В Україні буде переважно сухо та хмарно

В Україні 27 вересня зберігатиметься тепла погода. Буде хмарно із проясненнями. Опадів у більшості регіонів не передбачається, можливий короткочасний дощ у Львівській, Закарпатській, Рівненській та Хмелницькій областях. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер південний, 7-12 м/с.

Вдень стовпчики термометрів в українських регіонах піднімуться до позначок +24–27°C, у центральних, південних і східних областях до +28°C. У Карпатах вночі очікується +13–15°C, вдень +23–25°C. Температура повітря вночі становитиме +14–16°C, на узбережжі морів +16–18°C.

Прогноз погоди на 27 вересня Фото: Укргідрометцентр

У столиці також очікується невелика хмарність без опадів. Температура вночі близько +16°C, вдень +25–27°C.