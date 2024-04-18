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Суд скасував арешт частини майна родини Гринкевичів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Суд скасував арешт частини майна родини Гринкевичів
Під час судового слухання представник компанії «ВТ Девелопмент» стверджував, що її майно не пов'язане з договорами Гринкевича
фото з відкритих джерел

Суд вирішив, що подальше збереження арешту майна «не виправдовується потребами досудового розслідування» і скасував його

Суд скасував арешт на частину майна, що фігурує у справі проти львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого підозрюють у справі постачання неякісного одягу для ЗСУ. Про це повідомляє Ngl.media.

Журналісти з'ясували, що ще влітку 2023 року бенефіціаром компанії «ВТ Девелопмент» була дружина Ігоря Гринкевича – Світлана. Однак тепер власником компанії є львів’янин Максим Станкевич.

22 січня 2024 року Печерський районний суд міста Києва арештував майно «ВТ Девелопмент» у Львові, а саме: будівлю площею 3100 м2, на вул. Героїв УПА, 72 у Львові; нежитлові приміщення холодильника-розподілювача на вул. Апостола Д., 14 площею майже 1760 м2, земельну ділянку площею 0,15 га на вул. Героїв УПА.

Арешт на майно компанії наклали в межах розслідування щодо компаній «Трейд лайнс рітейл» та «Будівельна компанія Сітіград», які фігурують у справі Гринкевича. На судовому слуханні представник компанії «ВТ Девелопмент» стверджував, що її майно не пов'язане з договорами, які укладали компанії Гринкевича.

Також суд встановив, що слідчі не надали доказів протиправної діяльності компанії, вона не є стороною договорів, які розслідують, а майно придбали задовго до їх укладення.

Тому суд вирішив, що подальше збереження арешту майна «не виправдовується потребами досудового розслідування» і скасував його. Це одне із трьох відомих кримінальних проваджень щодо Ігоря Гринкевича. В основній справі, щодо поставки неякісного одягу для військових, підозрюваними є Ігор Гринкевич із сином Романом та ще троє людей. Наразі строки досудового розслідування продовжили 17 липня цього року, у справі хабаря – до кінця червня.

Нагадаємо, наприкінці грудня Україну сколихнула новина про те, що львівський підприємець Ігор Гринкевич намагався дати керівнику ДБР хабар у розмірі $500 тис., аби той посприяв у поверненні майна, яке вилучили у підконтрольних йому фірмах у межах кримінального провадження. При цьому провадження стосується масштабних оборудок з закупівлями Міноборони. За попередніми даними ДБР, збитки можуть сягати понад 1 млрд грн. Завищені ціни на шоломи та бронежилети, відкриті кримінальні провадження, проблемні будівництва та не зовсім прозора благодійність – далеко не всі справи, у яких підозрюється Гринкевич та його рідні.

Роман Гринкевич став фігурантом справи свого батька – львівського підприємця Ігоря Гринкевича. Слідство встановило, що він через підставні компанії вигравав контракти на постачання одягу та їжі для української армії, але частина з них або не була виконана, або була виконана з великою затримкою чи не в повному обсязі. Загалом йдеться про понад 20 контрактів. За попередньою оцінкою слідства, державі було завдано збитків на 1 млрд гривень.

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Роману Гринкевичу, який фігурує у справі про схеми на закупівлях Міноборони для потреб армії.

Як повідомлялося, затримання Романа Гринкевича сталося 22 січня в Одесі о 6:50 ранку при спробі виїхати за кордон. За даними слідства, підозрюваний виїхав до Одеси орієнтовно 17 січня і з того часу готувався перетнути державний кордон та виїхати за межі країни. 19 січня за клопотанням прокурорів суд надав дозвіл на його затримання.

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Теги: Гринкевич суд бізнес арешт майно

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