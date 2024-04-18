Суд скасував арешт частини майна родини Гринкевичів

Під час судового слухання представник компанії «ВТ Девелопмент» стверджував, що її майно не пов'язане з договорами Гринкевича

Суд вирішив, що подальше збереження арешту майна «не виправдовується потребами досудового розслідування» і скасував його

Суд скасував арешт на частину майна, що фігурує у справі проти львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого підозрюють у справі постачання неякісного одягу для ЗСУ. Про це повідомляє Ngl.media.

Журналісти з'ясували, що ще влітку 2023 року бенефіціаром компанії «ВТ Девелопмент» була дружина Ігоря Гринкевича – Світлана. Однак тепер власником компанії є львів’янин Максим Станкевич.

22 січня 2024 року Печерський районний суд міста Києва арештував майно «ВТ Девелопмент» у Львові, а саме: будівлю площею 3100 м2, на вул. Героїв УПА, 72 у Львові; нежитлові приміщення холодильника-розподілювача на вул. Апостола Д., 14 площею майже 1760 м2, земельну ділянку площею 0,15 га на вул. Героїв УПА.

Арешт на майно компанії наклали в межах розслідування щодо компаній «Трейд лайнс рітейл» та «Будівельна компанія Сітіград», які фігурують у справі Гринкевича. На судовому слуханні представник компанії «ВТ Девелопмент» стверджував, що її майно не пов'язане з договорами, які укладали компанії Гринкевича.

Також суд встановив, що слідчі не надали доказів протиправної діяльності компанії, вона не є стороною договорів, які розслідують, а майно придбали задовго до їх укладення.

Тому суд вирішив, що подальше збереження арешту майна «не виправдовується потребами досудового розслідування» і скасував його. Це одне із трьох відомих кримінальних проваджень щодо Ігоря Гринкевича. В основній справі, щодо поставки неякісного одягу для військових, підозрюваними є Ігор Гринкевич із сином Романом та ще троє людей. Наразі строки досудового розслідування продовжили 17 липня цього року, у справі хабаря – до кінця червня.

Нагадаємо, наприкінці грудня Україну сколихнула новина про те, що львівський підприємець Ігор Гринкевич намагався дати керівнику ДБР хабар у розмірі $500 тис., аби той посприяв у поверненні майна, яке вилучили у підконтрольних йому фірмах у межах кримінального провадження. При цьому провадження стосується масштабних оборудок з закупівлями Міноборони. За попередніми даними ДБР, збитки можуть сягати понад 1 млрд грн. Завищені ціни на шоломи та бронежилети, відкриті кримінальні провадження, проблемні будівництва та не зовсім прозора благодійність – далеко не всі справи, у яких підозрюється Гринкевич та його рідні.

Роман Гринкевич став фігурантом справи свого батька – львівського підприємця Ігоря Гринкевича. Слідство встановило, що він через підставні компанії вигравав контракти на постачання одягу та їжі для української армії, але частина з них або не була виконана, або була виконана з великою затримкою чи не в повному обсязі. Загалом йдеться про понад 20 контрактів. За попередньою оцінкою слідства, державі було завдано збитків на 1 млрд гривень.

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Роману Гринкевичу, який фігурує у справі про схеми на закупівлях Міноборони для потреб армії.

Як повідомлялося, затримання Романа Гринкевича сталося 22 січня в Одесі о 6:50 ранку при спробі виїхати за кордон. За даними слідства, підозрюваний виїхав до Одеси орієнтовно 17 січня і з того часу готувався перетнути державний кордон та виїхати за межі країни. 19 січня за клопотанням прокурорів суд надав дозвіл на його затримання.