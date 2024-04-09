У ДБР звільнили заступника керівника головного слідчого управління. Через справу Гринкевичів?

За даними офіційного сайту ДБР, з початку поточного року у Центральному апараті Бюро відбулося три призначення і чотири звільнення з посад

У ДБР засекретили кадрові рішення

У Державному бюро розслідувань відбулися кадрові зміни на рівні керівництва Головного слідчого управління. Про це свідчать відомості порталу «Доступ до правди».

При цьому у ДБР ці дані не роблять публічними та не пояснюють, чому один з уже колишніх заступників керівника головного слідчого управління ДБР Олександра Удовиченко був або звільнений остаточно, або ж переміщений на іншу посаду.

Так, за даними офіційного сайту ДБР, з початку поточного року у Центральному апараті Бюро відбулося три призначення і чотири звільнення з посад. Про кого саме мова – не уточнюється.

За даними з порталу «Доступ до правди», одне з цих призначень, очевидно, стосується колишнього очільника відділу ДБР з розслідування «справ Майдану» Олександра Буряка. Останній, вірогідно, й став нещодавно саме заступником голови Головного слідчого управління. Вказану інформацію у ДБР не спростували. Однак Бюро відмовилося коментувати, хто ж натомість був звільнений, пославшись на своє право захищати репутацію своїх співробітників.

«Обмеження доступу до таких відомостей, які є інформацією з обмеженим доступом відповідає захищеним інтересам конкретних фізичних осіб – працівників ДБР щодо захисту їх службової репутації», – повідомили в ДБР.

Ці кадрові зміни у Головному слідчому управління цікаві, власне, тим, що сталися вони після гучного початку розслідування справи Гринкевичів.

Нагадаємо, 29 грудня минулого року ДБР інформувало про те, що львівський підприємець Ігор Гринкевич намагався підкупити саме когось із заступників керівника управляння «за $500 тис.». Хоч наразі текст цього повідомлення на сайті Бюро вже відсутній.

Скріншот з сайту ДБР

За версією слідства, Ігор Гриневич пропонував пів мільйона доларів «за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження».

За версію ж Романа Гринкевича, що була ним озвучена під час одного з судових засідань, ДБР утримувало вилучене майно його компанії (форма для ЗСУ) на митниці понад два місяці без жодної судової ухвали про арешт. І відповідні дії Бюро син Ігоря Гринкевича назвав «рейдерством».

«Звинувачення у постачанні неякісного товару не відповідають і не можуть відповідати дійсності. Я переконаний, що мета – це усунути найбільших постачальників Міноборони з ринку. ДБР розпочало розслідування кримінального провадження 12 жовтня 2023 року за абсолютно вигаданою версією за тим фактом, що начебто моїм підприємством було отримано 100% авансу (від Мінобороги) і не поставлено жодної одиниці номенклатури. Саме з цієї причини ДБР виїхало на митницю, де і затримало товар. Я думаю, Ваша честь прекрасно розуміє, що якщо товар затримується протягом двох місяців без ухвали слідчого судді, то це називається рейдерство», – сказав Роман Гринкевич.

Оскільки мова про кадрові зміни всередині головного слідчого управління ДБР на фоні такого гучного корупційного скандалу, то вони не можуть бути секретним, прокоментував «Главкому» вказану ситуацію юрист Ростислав Кравець.

«Тут я вважаю, що якщо ДБР демонструє в інших справах максимальну прозорість – то намагання скрити цю інформацію (про кадрові ротації у ГСУ, – ред.) викликає сумніви в неупередженому розслідуванні взагалі цієї справи (стосовно Гриневичів, – ред)», – сказав він.

Нагадаємо, Ігоря і Романа Гриневичів ДБР затримало у грудні та січні відповідно, звинувачуючи їх у розкраданні коштів оборонних контрактів Міноборони. Згодом версія слідства змінилася оскільки дані про отримання компаніями Гриневичів авансових платежів не знайшли свого підтвердження.

Що стосується епізоду про нібито передачу Ігорем Гриневичем заступнику голови головного слідчого управління ДБР хабаря, то з текстів судових рішень випливає, що напередодні з Гриневичем зустрічалися якісь «друзі ДБР» і після неї у своєму смс-листуванні до когось з Бюро він писав так: «Доброго. Мав зустріч з нашими друз все пояснили готов на завтра зустріч. Якщо Ок напишіть де і коли? Дякую».

У ДБР й досі не назвали ані прізвищ своїх представників, що комунікували з Гриневичем, ані «друзів» також.

Ігор та Роман Гринкевич наразі утримуються в СІЗО.