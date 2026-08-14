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Рятувальники показали наслідки удару по Смілі на Черкащині

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Рятувальники показали наслідки удару по Смілі на Черкащині
Внаслідок удару постраждали п’ятеро людей
фото: Черська ОВА

На місці продовжують працювати всі необхідні служби

У ніч проти 14 серпня російські окупанти атакували місто Сміла на Черкащині безпілотниками. Один із ворожих БпЛА, начинений шрапнеллю, влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок. Про це повідомляє ДСНС та місцева влада, пише «Главком».

Внаслідок удару постраждали п’ятеро людей. Бригади швидкої надали їм медичну допомогу, однак від госпіталізації потерпілі відмовилися.

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У будинку виникла пожежа та сталися значні руйнування в одному з під’їздів. Рятувальники евакуювали 10 мешканців. Людей із квартири, яка опинилася в епіцентрі влучання, на момент атаки вдома не було.

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Пожежу оперативно ліквідували. Сапери ДСНС також обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Психологи ДСНС надали допомогу 23 мешканцям. Загалом на місці працювали 47 рятувальників та 17 одиниць техніки. У місті розгорнули оперативний штаб. На місці продовжують працювати всі необхідні служби.

Нагадаємо, вранці 14 серпня російські терористи атакували будинок дронами на Сумщині. 

Окупанти завдали подвійного удару реактивними безпілотниками по приватному житловому будинку в Буринській громаді на Сумщині. Внаслідок атаки будинок зазнав значних руйнувань, виникла пожежа. На місці загинули 29-річна жінка та її дев’ятирічний син.

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Теги: Щастя влада місто жінка будинок рятувальники місцева влада окупанти пожежа

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