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Росія атакувала 12 областей. Зеленський розповів про наслідки нічного удару по Україні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росія атакувала 12 областей. Зеленський розповів про наслідки нічного удару по Україні
Наслідки удару по багатоповерхівці у Смілі, що на Черкащині
фото: Черська ОВА

Президент наголосив, що Росія щодня застосовує проти прифронтових громад близько 220 керованих авіабомб, виробництво яких продовжується попри санкції

Президент Володимир Зеленський повідомив про наслідки російських атак по Україні в ніч на 14 серпня. Найбільше постраждали Донецька, Сумська та Черкаська області. Про це президент написав у соцмережах, передає «Главком».

За словами Зеленського, під російськими ударами також були Херсонщина, Дніпровщина, Запоріжжя, Одещина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Чернігівщина.

«У регіонах є поранені, зокрема діти, пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та об’єкти інфраструктури. Усім пораненим надається необхідна медична допомога», – написав президент.

Президент наголосив, що Росія щодня застосовує проти прифронтових громад близько 220 керованих авіабомб, виробництво яких продовжується попри санкції. «Потрібен тиск проти кожного ланцюга постачання іноземних компонентів, кожного підприємства, що працює на удари проти життя», – заявив Зеленський.

Він додав, що російські ракети, бомби та дрони можна зупиняти не лише в українському небі, а й на етапі виробництва, перекриваючи доступ РФ до необхідних компонентів.
 
Нагадаємо, у Краматорську російський удар спричинив обвал частини десятиповерхового будинку. Під’їзд обвалився з першого по шостий поверх. Внаслідок атаки загинула людина, ще 16 жителів міста дістали поранення. «Главком» повідомляв, що кількість постраждалих згодом уточнювали.

На Сумщині російський безпілотник влучив у приватний будинок у Степанівці. Загинули двоє людей – 29-річна жінка та її дев’ятирічний син. Ще четверо людей постраждали, двоє з них – батько та бабуся загиблої дитини – зазнали важких опіків.

У Смілі на Черкащині внаслідок атаки російського БпЛА пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок. Виникли пожежі на кількох поверхах, п’ятеро людей отримали травми. Рятувальники евакуювали мешканців будинку та ліквідували загоряння.

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Теги: росія санкції обстріл Володимир Зеленський

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