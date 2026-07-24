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Росія скинула авіабомби на Слов'янськ: є загиблі та поранені

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Росія скинула авіабомби на Слов'янськ: є загиблі та поранені
Зранку 24 липня росіяни скинули на місто дві авіабомби
фото: Вадим Філашкін

Пошкоджено житлові будинки, підприємство та будівлю почесного консульства Латвії

За попередніми даними, внаслідок атаки загинули п'ятеро людей, ще дев'ятеро дістали поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

За його словами, окупанти скинули на місто дві авіаційні бомби. Внаслідок удару пошкоджено 10 приватних будинків, підприємство та приміщення почесного консульства Латвійської Республіки.

Філашкін зазначив, що російські війська щодня атакують населені пункти Донеччини, а вже другий день поспіль удари по Слов'янську призводять до численних жертв серед цивільного населення.

Очільник області вкотре закликав жителів прифронтових територій евакуюватися. «Залишатися тут – небезпечно! Закликаю всіх, хто ще залишається поблизу лінії фронту: евакуюйтеся. Евакуація безоплатна. Допоможемо з дорогою, розміщенням і необхідною підтримкою», – наголосив Філашкін.

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фото: ДСНС України

Раніше російські війська обстріляли Дружківку на Донеччині, внаслідок чого було пошкоджено офіс місцевої організації Українського Червоного Хреста. У будівлі вибило вікна, пошкодило вхідні двері, замки та меблі, що ускладнило роботу офісу. Водночас співробітники й волонтери організації не постраждали. У Червоному Хресті наголосили, що атаки на цивільну та гуманітарну інфраструктуру є порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

Нещодавно прикордонники підрозділу «Фенікс» також відбили одну з наймасштабніших за останній час спроб танкового прориву російських військ на Добропільському напрямку. За даними Державної прикордонної служби, українські захисники знищили дев'ять танків, дві бойові броньовані машини, три реактивні системи залпового вогню «Град» і ліквідували кілька десятків окупантів.

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Теги: Слов’янськ Донеччина війна

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