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Українські дрони уразили один із найбільших логістичних вузлів РФ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Українські дрони уразили один із найбільших логістичних вузлів РФ
Українські FP-1 дісталися логістичного вузла 3PL
фото: Fire Point

Під удар потрапив складський комплекс, через який проходять вантажі великих російських компаній та маркетплейсів

Українські ударні безпілотники FP-1 уразили склад логістичного оператора 3PL у підмосковному Коледіно. Комплекс є одним із ключових логістичних вузлів Росії та забезпечує зберігання, сортування і розподіл товарів для великого російського бізнесу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Fire Point.

За попередніми даними, українські дрони FP-1 влучили у складський комплекс логістичного оператора 3PL у Коледіно Московської області.

Зазначається, що об'єкт відіграє важливу роль у роботі логістичної інфраструктури РФ. Через нього здійснюються зберігання вантажів, сортування товарів і їхній подальший розподіл для великих російських компаній та маркетплейсів.

У Fire Point наголосили, що удари по таких об'єктах завдають шкоди економічному потенціалу Росії, оскільки порушують логістичні ланцюги, від яких залежить діяльність великого бізнесу.

«Подібні удари послаблюють економічний потенціал РФ, порушуючи роботу логістичних ланцюгів і завдаючи збитків великим російським компаніям», – зазначили у Fire Point.

Інформації про масштаби пошкоджень або можливі наслідки для роботи комплексу наразі немає. Російська влада також не коментувала ураження саме цього об'єкта.

Нагадаємо, 27 липня та в ніч на 28 липня Сили оборони України уразили комбінат «Пріоритет» у селищі Борок Удмуртської Республіки РФ. За даними Генерального штабу ЗСУ, об'єкт входить до системи Росрезерву, має закритий статус і використовується для довгострокового зберігання запасів палива, нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів на випадок надзвичайних ситуацій або воєнних потреб.

Українські військові підтвердили ураження комбінату та пожежу на його території. Крім того, було завдано ударів по складу матеріально-технічних засобів і складу паливно-мастильних матеріалів російських військ поблизу населеного пункту Ічкі в тимчасово окупованому Криму.

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Теги: росія дрон війна

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