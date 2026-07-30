Карта бойових дій в Україні станом на 30 липня 2026 року

Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Суми, Лужки та Тополя Сумської області

За минулу добу зафіксовано 238 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Читайте також 👉 Втрати ворога станом на 30 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки



Новини війни

За уточненою інформацією вчора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет та 85 авіаційних ударів, під час яких скинув 293 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8112 дронів-камікадзе та здійснили 2892 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 26 - із реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження живої сили противника та два пункти управління безпілотних літальних апаратів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби ворог штурмових дій не проводив. Водночас агресор завдав одного авіаційного удару із застосуванням двох керованих авіабомб та здійснив 63 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили тринадцять атак противника в районах населених пунктів Лиман, Волохівка, Стариця, Ізбицьке та Хатнє.

На Куп’янському напрямку

Ворог п'ять разів атакував у районах населених пунктів Ківшарівка, Шийківка та Куп'янськ-Вузловий.

На Лиманському напрямку

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти 17 разів атакували в районах населених пунктів Ставки, Дробишеве, Діброва, Новий Мир, Новоселівка, Лиман та Озерне.

На Слов’янському напрямку

Противник здійснив 18 штурмових дій у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Пискунівка, Миколаївка, Рай-Олександрівка та Різниківка.

На Краматорському напрямку

Окупанти один раз атакували у напрямку Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку

Зафіксовано 32 атаки в районах населених пунктів Миколайпілля, Степанівка, Русин Яр, Костянтинівка, Іллінівка, Олександро-Шультине та Іванопілля.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 31 атаку в районах населених пунктів Торецьке, Шахове, Ганнівка, Сергіївка, Новопавлівка, Софіївка, Вільне, Нове Шахове, Родинське, Шевченко, Матяшеве, Мирне, Василівка, Котлине, Удачне та Молодецьке.

На Олександрівському напрямку

Загарбники здійснили дві атаки у напрямку населених пунктів Рибне та Січневе.

На Гуляйпільському напрямку

Окупанти 14 разів атакували в районах населених пунктів Криничне, Воздвижівка, Косівцеве, Добропілля, Гірке та Оленокостянтинівка.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у напрямку Чарівного.

Нагадаємо, триває 1618-й день повномасштабної війни в Україні.