Міг вирости видатним піаністом: Херсон попрощався із 11-річним Глібом Федюком

Глібу, якого вбили росіяни в останній день минулого року, було лише 11 років

Сьогодні, 3 січня, Херсон прощається з Глібом Федюком. 31 грудня 2023 року росіяни влаштували черговий обстріл міста. Хлопчик саме був на вулиці, коли армія почала атаку на Корабельний район.

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Роман Мрочко – начальник Херсонської МВА, повідомив про церемонію прощання та про те, що Гліб Федюк був юним музикантом:

«Гліб не встиг загадати своє новорічне бажання. 2023-й став останнім Новим роком у його короткому житті.

Хлопець міг вирости видатним піаністом, бо успішно навчався у музичній школі. Але росія не дала йому жодного шансу. Не пробачимо! Світлий спомин маленькому янголу! Найщиріші співчуття родині!».

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Нагадаємо, окупанти напередодні Нового Року вдарили по Херсону, тоді постраждали діти. Також за минулу добу ворог випустив по Херсонщині пів тисячі снарядів за добу, пошкоджено будинки, школи та лікарні