Кремлівським пропагандистам невідомі залили монтажною піною двері (фото)

Пропагандист скаржиться, що на виклик поліція відреагувала із запізненням

У Санкт-Петербурзі (Росія) невідомі залили монтажною піною двері квартир кремлівських пропагандистів Романа Сапонькова і Дмитра Стешина. Про це пише Meduza та заявили самі «воєнкори».

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Сапоньков стверджує, що цієї осені багатьом його колегам-пропагандистам також розсилали свинячі голови.

«Сьогодні прийшли за адресою прописки, зіпсували двері. Потім подзвонили на телефон. Потрапили на всі камери, викликали поліцію, чекаємо, коли приїдуть», – написав він.

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Пропагандист скаржиться, що на виклик поліція відреагувала тільки пізно ввечері, а спочатку приїжджати взагалі відмовилася, оскільки загрози життю людей не було, а коридорні двері встановлені незаконно. «Тому, якщо будемо продовжувати активність, то двері можуть і знести», – визнав «воєнкор».

Він сам оприлюднив відповідне фото і відео. За словами Сапонькова, невідомі дзвонили йому на особистий номер телефону «зі спробами погрожувати».

На відеозаписі зафіксована його бесіда з якимось чоловіком. Показово, що в кадрі погрозами опоненту відзначився сам пропагандист.

Він заявив, що у 2024 році окупанти зайдуть до Києва і «всіх знайдуть». Також під час телефонної розмови Сапоньков фактично визнав, що армія РФ знищує українські міста Бахмут і Маріуполь. Він також пообіцяв, що «вони будуть російськими».

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Крім того, ще на початку розмови з анонімом Сапоньков акцентував, що перебуває в зоні «СВО».

Інший кремлівський пропагандист Стешин також розповів особисту історію про зіпсовані двері.

«Не бачу сенсу приховувати: «мені» сьогодні вночі теж запінили двері. За старим місцем прописки в Пітері, з даних старого паспорта, які злили у*ропам. Заяву поліція прийняла, але якось без вогника. Мотоциклети з кулеметами не надсилали. Дані з камер знімати не стали. Ну, це поки що. Привіт з Донбасу», – написав він у соцмережах.

Як повідомляє ASTRA, МВС РФ заявило, що підозрюваних у диверсії проти дверей вже затримали. «17 грудня о 20.00 в поліцію Санкт-Петербурга надійшло повідомлення, що в одному з будинків в Приморському районі невідомі запінили вхідні двері в міжквартирний хол», – сказано в одному з релізів МВС.

Відзначається, що затримані запінили двері в будинках, де проживають родичі «військових кореспондентів» Сапонькова і Стешина. Ними виявилися двоє неповнолітніх місцевих жителів. Підлітки отримали від когось таке завдання, стверджують у Росії.

Раніше повідомлялося, що віллу пропагандиста Анатолія Шарія та його родини в іспанській Таррагоні закидали коктейлями Молотова.