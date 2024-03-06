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Чехія підтримала ідею Макрона про відправку військ в Україну

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чехія підтримала ідею Макрона про відправку військ в Україну
Президент Чехії під час зустрічі зі своїм французьким колегою закликав до розширення форм допомоги
фото: Petr Pavel/Facebook

Петр Павел переконаний, що західних інструкторів можна направити в Україну

Президент Чехії Петр Павел переконаний, що Європа не має обмежувати свої можливості для підтримки України. Про це він заявив на пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном, пише Novinky.

Павел закликав до розширення форм допомоги, включаючи можливу присутність іноземних військ в Україні. За його словами, йдеться не про відправку бойових підрозділів, а про форми допомоги і «небойову участь».

«Я за те, щоб шукати нові шляхи, включаючи продовження дискусії про можливу присутність в Україні. Давайте не обмежувати себе там, де ми не повинні», – сказав чеський президент, додавши, що Європа повинна відігравати більшу роль у стримуванні країни-агресорки.

Президент Чехії вважає, що немає різниці, чи будуть українські солдати проходити підготовку із західними інструкторами за кордоном або безпосередньо в Україні.

«Україна, хоча й зазнала нападу, все ще залишається суверенною країною», – сказав він, нагадавши, що можлива навчальна місія не є порушенням будь-яких міжнародних правил. Павел додав, що «ми самі вирішуємо, яку форму допомоги ми виберемо».

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Північноатлантичний союз (НАТО) не виключає введення військ для допомоги Україні. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

Як повідомлялося, влада Франції допускає відправлення своїх військовослужбовців в Україну для зміцнення протиповітряної оборони, навчання української армії, а також захисту кордонів, заявив прем'єр-міністр країни Габріель Атталь на слуханнях у сенаті. 

До слова, НАТО не має планів щодо відправки бойових підрозділів на Україну.

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Теги: Європа військові Україна Еммануель Макрон Петр Павел

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