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Міністр оборони Данії потрапив у лікарню після повернення з України

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Міністр оборони Данії потрапив у лікарню після повернення з України
Міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен
фото з відкритих джерел

Міністр Якоб Еллеманн-Єнсен сказав, що йде на лікарняний на невизначений термін

Міністр оборони і віцепрем'єр-міністр Данії Якоб Еллеманн-Єнсен у понеділок заявив, що йде на лікарняний на невизначений термін, майже через два місяці після приходу до влади нового уряду. Про це повідомляє DR. 

Якоб Еллеманн-Єнсен сказав, що минулого тижня його ненадовго госпіталізували, одразу після повернення з України.

«Я хотів негайно повернутися до роботи. Але тепер, коли минуло кілька днів, я повинен усвідомити, що не готовий до цього... Я був надзвичайно зайнятий протягом тривалого часу. Зараз моє тіло посилає мені сигнал, що настав час зробити перерву, інакше все закінчиться погано», – сказав він.

Лікар порадив міністрові «відключитися» на деякий час і взяти відпустку. Міністр повернеться, коли буде до цього готовий. Під час його відсутності його замінить міністр економіки Троельс Лунд Поульсен.

Його відсутність відбувається на тлі протестів данців проти планів уряду скасувати державне свято, щоб допомогти фінансувати оборонний бюджет на тлі війни в Україні.

Прем'єр-міністр Метте Фредеріксен підтримала рішення Якоба Еллеманна-Єнсена.

«Я, безумовно, підтримую це рішення. Тому що, як пише сам Якоб, не можна бути батьком, міністром оборони і головою партії одночасно, якщо твоє здоров'я не в порядку», – сказала вона.

Нагадаємо, що нещодавно прем'єрка Данії відвідала Україну на чолі потужної урядової делегації, до якої також увійшов віце-прем'єр-міністр – міністр оборони Якоб Еллеманн-Єнсен. Данія підтримала Чорноморську експортну ініціативу та приєдналася до програми «Зерно з України». 

Теги: Данія міністр відпустка

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