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Не лише Київ: названо регіони, які потерпають від забрудненого повітря

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Не лише Київ: названо регіони, які потерпають від забрудненого повітря
Київ увійшов до світових лідерів із забрудненого повітря
фото: glavcom.ua

Мешканцям областей, де зафіксовано забруднення, рекомендовано обмежити перебування на вулиці та зачинити вікна

Вранці в п'ятницю, 20 вересня, у декількох регіонах України фіксують високий рівень забруднення повітря. Серед лідерів: Київська, Житомирська, Чернігівська та Харківська області.

За даними Saveecobot рівень забруднення на Київщині та Чернігівщині в окремих місцях досягає найвищої фіолетової позначки: від 201 бала, що означає «дуже шкідливий рівень».

Не лише Київ: названо регіони, які потерпають від забрудненого повітря фото 1
скриншот: saveecobot.com
Не лише Київ: названо регіони, які потерпають від забрудненого повітря фото 2
скриншот: saveecobot.com

На Житомирщині зафіксовано помаранчевий «шкідливий рівень для чутливих груп».

Не лише Київ: названо регіони, які потерпають від забрудненого повітря фото 3
скриншот: saveecobot.com

На Харківщині повітря досягло червоної позначки «шкідливий рівень».

Не лише Київ: названо регіони, які потерпають від забрудненого повітря фото 4
скриншот: saveecobot.com

Загалом по Україні ситуація зі станом повітря така:

Не лише Київ: названо регіони, які потерпають від забрудненого повітря фото 5
скриншот: saveecobot.com

Рекомендовано мешканцям цих областей не виходити на вулицю та зачинити вікна. 

Нагадаємо, Київ посів перше місце серед міст світу за рівнем забруднення повітря. На другому місці Каїр, столиця Єгипту. Портал IQair визначив Індекс якості повітря (AQI) для Києва на рівні 173 (9:27). Це категорія «нездорового» забруднення.

Як повідомлялося, ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області. За інформацією оперативного чергового ГУ ДСНС Київської області, пожежі в екосистемі були зафіксовані у Вишгородському районі.

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Теги: повітря столиця

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