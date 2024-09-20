Не лише Київ: названо регіони, які потерпають від забрудненого повітря

Мешканцям областей, де зафіксовано забруднення, рекомендовано обмежити перебування на вулиці та зачинити вікна

Вранці в п'ятницю, 20 вересня, у декількох регіонах України фіксують високий рівень забруднення повітря. Серед лідерів: Київська, Житомирська, Чернігівська та Харківська області.

За даними Saveecobot рівень забруднення на Київщині та Чернігівщині в окремих місцях досягає найвищої фіолетової позначки: від 201 бала, що означає «дуже шкідливий рівень».

На Житомирщині зафіксовано помаранчевий «шкідливий рівень для чутливих груп».

На Харківщині повітря досягло червоної позначки «шкідливий рівень».

Загалом по Україні ситуація зі станом повітря така:

Рекомендовано мешканцям цих областей не виходити на вулицю та зачинити вікна.

Нагадаємо, Київ посів перше місце серед міст світу за рівнем забруднення повітря. На другому місці Каїр, столиця Єгипту. Портал IQair визначив Індекс якості повітря (AQI) для Києва на рівні 173 (9:27). Це категорія «нездорового» забруднення.

Як повідомлялося, ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області. За інформацією оперативного чергового ГУ ДСНС Київської області, пожежі в екосистемі були зафіксовані у Вишгородському районі.