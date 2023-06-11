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У Казахстані розгорілись масштабні лісові пожежі: є загиблі

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Казахстані розгорілись масштабні лісові пожежі: є загиблі
Масштабні лісові пожежі вирують в Казахстані
фото: Orda

Місцева влада припускає, що займання могло виникнути внаслідок удару блискавки

В Абайській області Казахстану вирують одні з найбільших в історії країни лісові пожежі. Внаслідок катастрофи загинуло щонайменше 14 людей. Про це повідомляє Orda.

Пожежі розпочалися 8 червня, ймовірною причиною місцева влада вважає удар блискавки. Полум'я охопило 60 тисяч гектарів земель. До ліквідації пожеж залучені близько тисячі людей та 252 одиниці техніки.

У Міністерстві надзвичайних ситуацій Казахстану повідомили, що до гасіння залучено 11 гелікоптерів, які здійснюють аеровізуальне обстеження та скидання води на вогнище. Зазначається, що було виконано 263 скидання води обсягом 590 тонн.

За інформацією оперативного штабу гасіння пожежі в області Абай, під час проведення пошукових робіт знайдено тіла 14 загиблих. Наразі встановлено особи вже 5 людей - усі вони є працівниками лісництва, які брали участь в ліквідації пожежі.

Раніше повідомлялося, що понад 18 000 людей були змушені евакуюватись із своїх будинків в східній провінції Канади Нова Шотландія, повідомили офіційні особи в понеділок, оскільки одна із сотень лісових пожеж, які вирують по всій країні, загрожувала канадському місту Галіфакс.  Проте стином на ранок вівторку і досі  пожежі не було приборкано. 

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Теги: пожежа Казахстан повітря влада

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