Ювелірні крамниці заманюють покупців величезними знижками напередодні 8 березня (фото)

Попри шалені знижки, ажіотажу у ювелірних магазинах на початку березня немає

Ювелірні крамниці у Києві на початку березня дивують величезними знижками. Про це повідомляє кореспондент «Главкома», який відвідав один із торговельних центрів столиці.

І якщо раніше знижки пропонувалися до свята 8 березня, то зараз про цей день ніхто не згадує, принаймні, на рекламних плакатах. Одна з вітрин закликає обрати «прикраси, що варті твоєї уваги» зі знижкою до 85%.

Інша крамниця пропонує трохи меншу знижку, до 70% у межах акції «Діамантова весна».

«Діамантова весна» зі знижкою 70% фото: glavcom.ua

Ще один магазин пропонує «відчути весну на дотик» зі знижками на вироби до 60%.

Знижка до 60% для тих, хто бажає «відчути весну на дотик» фото: glavcom.ua

Інша крамниця пропонує знижку 58% на вироби з кількох вітрин. Там є перлини та діаманти, пропонуються вироби зі срібла та золота. Як пояснила продавчиня, знижка не пов'язана з 8 березня. Каже, акції у них діють постійно, а для іменинників діє додаткова – 5% за два тижні до та після дня народження.

Знижка пропонується на велику кількість прикрас. Для іменинників діє додаткова у 5%

Є й такі крамниці, які пропонують знижку 10%, але на всі вироби.

Мінус 10%, але на все фото: glavcom.ua

Ще одна крамниця пропонує скромніші знижки від 7 до 10%.

Ювелірна весна розтопила від 7 до 10% ціни фото: glavcom.ua

Та, попри шалені знижки, у ювелірних крамницях напередодні 8 березня бажаючих відсвяткувати прихід весни новою прикрасою не багато.

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У переддень 8 березея кількість продавців у магазинах в обідню пору більша за кількість покупців фото: glavcom.ua

Нагадаємо, питання щодо статусу 8 березня як вихідного дня та доцільності його святкування набуває нового значення в контексті прагнення країни відійти від радянської спадщини. Та, не зважаючи на це, 7 березня на ринках, у квіткових магазинах та вуличних точках продажу у Києві з’явився великий вибір сезонних квітів.

4 лютого 2023 року частина депутатів Верховної Ради України запропонувала внести до Кодексу законів про працю України певні зміни, які стосуються встановлення українських свят. Зокрема, там йшлося про скасування свята 8 Березня (Міжнародний жіночий день). Законопроєкт №9009 був зареєстрований в парламенті, але все ще перебуває на опрацюванні в комітеті. Згодом на порталі «Дія» створили опитування щодо долі 8 березня в Україні. Майже 62% українців проголосували за те, щоб залишити Міжнародний жіночий день вихідним.

Хоч для багатьох 8 березня сприймається як комуністичний пережиток, він залишається державним святом.