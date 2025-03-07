Головна Київ Новини
search button user button menu button

Ювелірні крамниці заманюють покупців величезними знижками напередодні 8 березня (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ювелірні крамниці заманюють покупців величезними знижками напередодні 8 березня (фото)
Ювелірні крамниці у Києві пропонують знижки до 85 %
фото: glavcom.ua

Попри шалені знижки, ажіотажу у ювелірних магазинах на початку березня немає

Ювелірні крамниці у Києві на початку березня дивують величезними знижками. Про це повідомляє кореспондент «Главкома», який відвідав один із торговельних центрів столиці. 

І якщо раніше знижки пропонувалися до свята 8 березня, то зараз про цей день ніхто не згадує, принаймні, на рекламних плакатах. Одна з вітрин закликає обрати «прикраси, що варті твоєї уваги» зі знижкою до 85%. 

Інша крамниця пропонує трохи меншу знижку, до 70% у межах акції «Діамантова весна». 

«Діамантова весна» зі знижкою 70%
«Діамантова весна» зі знижкою 70%
фото: glavcom.ua

Ще один магазин пропонує «відчути весну на дотик» зі знижками на вироби до 60%. 

Знижка до 60% для тих, хто бажає «відчути весну на дотик»
Знижка до 60% для тих, хто бажає «відчути весну на дотик»
фото: glavcom.ua

Інша крамниця пропонує знижку 58% на вироби з кількох вітрин. Там є перлини та діаманти, пропонуються вироби зі срібла та золота. Як пояснила продавчиня, знижка не пов'язана з 8 березня. Каже, акції у них діють постійно, а для іменинників діє додаткова – 5% за два тижні до та після дня народження. 

Знижка пропонується на велику кількість прикрас. Для іменинників діє додаткова у 5%
Знижка пропонується на велику кількість прикрас. Для іменинників діє додаткова у 5%

Є й такі крамниці, які пропонують знижку 10%, але на всі вироби. 

Мінус 10%, але на все
Мінус 10%, але на все
фото: glavcom.ua

Ще одна крамниця пропонує скромніші знижки від 7 до 10%. 

Ювелірна весна розтопила від 7 до 10% ціни
Ювелірна весна розтопила від 7 до 10% ціни
фото: glavcom.ua

Та, попри шалені знижки, у ювелірних крамницях напередодні 8 березня бажаючих відсвяткувати прихід весни новою прикрасою не багато. 

3 фото
На весь екран
У переддень 8 березея кількість продавців у магазинах в обідню пору більша за кількість покупців
фото: glavcom.ua

Нагадаємо, питання щодо статусу 8 березня як вихідного дня та доцільності його святкування набуває нового значення в контексті прагнення країни відійти від радянської спадщини. Та, не зважаючи на це, 7 березня на ринках, у квіткових магазинах та вуличних точках продажу у Києві з’явився великий вибір сезонних квітів.  

4 лютого 2023 року частина депутатів Верховної Ради України запропонувала внести до Кодексу законів про працю України певні зміни, які стосуються встановлення українських свят. Зокрема, там йшлося про скасування свята 8 Березня (Міжнародний жіночий день). Законопроєкт №9009 був зареєстрований в парламенті, але все ще перебуває на опрацюванні в комітеті. Згодом на порталі «Дія» створили опитування щодо долі 8 березня в Україні. Майже 62% українців проголосували за те, щоб залишити Міжнародний жіночий день вихідним.

Хоч для багатьох 8 березня сприймається як комуністичний пережиток, він залишається державним святом. 

Читайте також:

Теги: Київ весна магазин свята 8 березня

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зараз мозаїка на станції метро «Палац Україна» закрита фальшстінкою з гіпсокартону
Стало відомо, коли буде декомунізовано червоноармійця на станції метро «Палац України»
13 лютого, 09:39
Яйця у США продовжують дорожчати
США переживають продуктову кризу: у магазинах крадуть яйця
10 лютого, 10:17
Поліція фіксує наслідки російської атаки Київщини 11 лютого
Атака дронів на Київщину: пошкоджені школи, дитсадок та приватний будинок
11 лютого, 10:43
У районі тривають роботи з ліквідації наслідків ракетної атаки
Допомога постраждалим від обстрілу жителям Оболонського району: куди звертатися
12 лютого, 16:16
На виставці свої роботи представить Світлана Сігіда – народна майстриня України
«Розписи Київщини». У Бучі відбудеться унікальна виставка народного мистецтва
14 лютого, 15:44
Псевдомінер пояснив правоохоронцям, що виклик про мінування здійснив через конфлікт з охоронцями зазначеного закладу
У Києві чоловік образився на охоронця і «замінував» торгово-розважальний центр
17 лютого, 11:39
Двори та прибудинкові території обробляють понад три тисячі працівників керуючих компаній
У Києві триває боротьба зі снігом
18 лютого, 09:07
Неактуальні дані про кількість осіб, що проживають у квартирі можуть вплинути на стан нарахувань за особовим рахунком
Оновлення даних про власника житла у комунальних службах: кому це варто робити
18 лютого, 12:48
Першою власницею садиби була Феліція Модзелевська, а згодом будинок перейшов до відомої родини Терещенків
Суд повернув частину садиби Терещенків до комунальної власності
5 березня, 12:38

Новини

Куди сходити у Києві протягом 10-16 березня: перелік культурних подій
Куди сходити у Києві протягом 10-16 березня: перелік культурних подій
Спалювання сухої трави на Київщині призвело до пожежі, зайнялися будинки
Спалювання сухої трави на Київщині призвело до пожежі, зайнялися будинки
Ювелірні крамниці заманюють покупців величезними знижками напередодні 8 березня (фото)
Ювелірні крамниці заманюють покупців величезними знижками напередодні 8 березня (фото)
Квітковий бізнес реанімує радянське свято. Ціна тюльпанів підскочила перед 8 березня
Квітковий бізнес реанімує радянське свято. Ціна тюльпанів підскочила перед 8 березня
Куди сходити у Києві на вихідні 8-9 березня: перелік культурних подій
Куди сходити у Києві на вихідні 8-9 березня: перелік культурних подій
На Київському водосховищі відкололася крижина з рибалками (відео)
На Київському водосховищі відкололася крижина з рибалками (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
180K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 березня 2025
20K
Вплив релігії на владу США: що потрібно знати Україні?
16K
87-річний генерал Дурдинець досі отримує зарплату в МВС
14K
Прогноз магнітних бур на 7-9 березня: якою буде сонячна активність
5666
Втрати ворога станом на 7 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

У більшості областей відбій повітряної тривоги: куди влучили окупанти
Сьогодні, 07:24
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 березня, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
4 березня, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 березня, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua